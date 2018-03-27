Глава региона Дмитрий Азаров принимает участие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы
27 марта 2018 20:00
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Поскольку российская делегация сегодня не имеет возможности работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), представительство нашей страны в Совете Европы осуществляется за счет участия представителей РФ в КМРВСЕ. «В повестке конгресса - актуальные вопросы как для регионов, так и для муниципалитетов различных стран. Зачастую именно на этой площадке проходят острые дискуссии, которые затрагивают интересы абсолютного большинства жителей всех европейских стран. Вопросы, с которыми люди сталкиваются буквально каждый день», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона отметил, что в период обострившихся дипломатических взаимоотношений с европейскими странами, в том числе, связанных с высылкой российских дипломатов, визит делегации РФ на КМРВСЕ проходит в непростых условиях. «Приходится сталкиваться с недопониманием со стороны представителей отдельных стран. При этом часто их выступления посвящены не местной, региональной проблематике, а явно носят тенденциозный политический характер. В этих условиях российская делегация делает все, чтобы конструктивное обсуждение вопросов, в том числе, и межгосударственных отношений, сохранялось. И возможность диалога присутствовала в дальнейшем», - отметил Дмитрий Азаров.
Участники заседаний неоднократно возвращаются к вопросу о приостановке Россией выплаты части взносов в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. «Эта тема носит дискуссионный характер буквально с первого дня. При этом все понимают, что это не бюджетный кризис, а больше вопросы политических взаимоотношений. Все чаще звучат предложения делегаций различных стран о том, что представительство, тем более, народных избранников, в Совете Европы должно быть обеспечено вне зависимости от политической конъюнктуры», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Активные дискуссии ведутся по наиболее острым проблемам, возникающим в странах, представленных в Конгрессе. Так, российская делегация планирует поднять вопрос о развернувшейся борьбе с русским языком и его преподаванием в школах Латвии. В ходе Конгресса также пройдет обсуждение формата региональных референдумов как инструментов демократии. Запланированы выступления Главы региона по этой теме.
В ходе Конгресса открылась площадка общественной организации Союз российских городов, которая в этом году отмечает 25-летие. В Союз входят два крупнейших города Самарской области – Самара и Тольятти. Глава региона в течение ряда лет сотрудничал с СРГ, работая на разных должностях, являлся вице-президентом организации, почетным членом правления Союза. «Здесь, в совете Европы, вопросы межмуниципального сотрудничества всегда привлекают особое внимание», - подчеркнул глава региона на презентации Союза на КМРВСЕ.
КМРВСЕ является одним из трех основных подразделений Совета Европы. Одна из первоочередных задач консультативного органа ЕС – мониторинг соблюдения прав человека на местном уровне, наблюдение за муниципальными и региональными выборами. Пристальное внимание уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, проблемам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплоченности в городах, финансовому обеспечению местных органов власти. В настоящее время в состав КМРВСЕ входят представители 200 тыс. местных и региональных органов власти из 47 государств, сообщает пресс-служба облправительства.
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