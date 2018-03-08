Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Кировском районе Самары обустроят 10 спортплощадок Сейчас идет поиск подрядчика.
В Кировском районе Самары обустроят 10 спортплощадок
Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом Пламя распространилось на 60 кв. метров.
Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом
Ученые заявили о связи лишнего веса с тревожным расстройством Это является результатом снижения уровня гормона эстрогена.
Ученые заявили о связи лишнего веса с тревожным расстройством
Список с указанием имен и сведений, послуживших основанием для увольнения, будет публиковаться на федеральном портале управленческих кадров. Сведения в публичном реестре планируется размещать сроком на пять лет.
Медведев утвердил порядок ведения реестра чиновников-коррупционеров
Как формируется кадровый резерв управленцев для мэрии, стремится ли молодежь в структуры муниципального управления и что представляет собой проект «Самарская траектория роста».
Глава городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина: «Для развития города нужны профессионалы и новые идеи»
И чем все-таки посыпают наши дороги.
Как борются с гололёдом в России ? Что опаснее для нашей обуви - обычная соль или новейшие реагенты?
Дмитрий Азаров с охапкой тюльпанов вышел на улицу Ленинградскую и поздравил самарчанок с праздником.
Дмитрий Азаров лично поздравил с праздником самарчанок, гуляющих по улице Ленинградской
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Сергиевском районе водитель "Киа" при обгоне столкнулся на "встречке" с "Шевроле Авео", погиб ребенок
сегодня  Пятница, 9 марта, 10:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина: «Для развития города нужны профессионалы и новые идеи»

8 марта 2018 23:06
521
Как формируется кадровый резерв управленцев для мэрии, стремится ли молодежь в структуры муниципального управления и что представляет собой проект «Самарская траектория роста».
Как формируется кадровый резерв управленцев для мэрии, стремится ли молодежь в структуры муниципального управления и что представляет собой проект «Самарская траектория роста», рассказывает sgpress.ru.

- Почему необходимо формировать кадровый резерв?
- В 2012 году, еще будучи главой города, Дмитрий Игоревич Азаров поставил перед нами задачу создать кадровый резерв. Тогда эта работа и началась. Новый глава города, Елена Владимировна Лапушкина, также говорит о необходимости повышать профессиональный уровень управленцев. Поэтому 22 января был дан старт кадровому проекту «Самарская траектория роста».

- Что собой представляет этот проект?
- «Самарская траектория роста» направлена на обновление кадрового состава органов местного самоуправления и привлечение профессионалов к управлению городом. Выделено три направления работы. Это формирование «Молодежной лиги управленцев», работа с действующим кадровым резервом органов местного самоуправления, а также совершенно новое направление - развитие системы оперативного кадрового резерва на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

- Какова основная цель проекта?
- Самаре для дальнейшего движения необходим новый импульс. Перед нами стоят серьезные задачи в преддверии выборов Президента РФ, Чемпионата мира по футболу. В целом город должен развиваться, а для этого необходимы профессиональные кадры, новые идеи. У нас есть активные жители, у которых есть собственный взгляд на решение городских проблем, они имеют конкретные разработки. На платформе «Самарской траектории роста» они получают возможность быть услышанными. И мы помогаем людям талантливым, неравнодушным, в первую очередь перспективной молодежи, воплотить их предложения в жизнь.

- То есть в первую очередь это проект для молодежи?
- Городская администрация достаточно успешно сотрудничает с вузами. В середине апреля будет сформирована «Молодежная лига управленцев». Ее участники будут проходить практику в структурах муниципалитета, получат возможность попасть в кадровый резерв и устроиться на работу. Однако нельзя сказать, что проект рассчитан исключительно на молодежь. Ведь на муниципальную службу могут претендовать люди в возрасте от 18 до 65 лет.

- Какая работа с молодежью уже идет в рамках проекта?
- В «Молодежную лигу» до 1 марта подали заявки 39 участников. Каждый из них заполнил анкету, представил рекомендации из своего учебного заведения, подтверждение того, что он занимается общественной деятельностью и тема его дипломной работы связана с проблематикой города.

16 февраля мы провели семинар-тренинг, на который пригласили молодых людей, претендующих на включение в лигу. Рассказывали об основах законодательства, необходимых на муниципальной службе, познакомили со структурой управления, пояснили, какой пакет документов необходимо собрать и как правильно вести себя на собеседовании. Пригласили бизнес-тренера, который поделился практиками само- презентаций. В качестве домашнего задания ребята должны были создать самопрезентационный видеоролик и потом разместить его в группе «Самарская траектория роста» во ВКонтакте. Это нужно для того, чтобы не только члены комиссии, но и горожане могли оценить претендентов. Такой подход покажет нам, над чем еще необходимо работать, и потом мы сможем более профессионально формировать у участников проекта необходимые компетенции. Видеоролик - это лишь первое, самое простое испытание. Проверка на открытость, стрессоустойчивость. Далее мы определимся с направлениями по практикам, закрепим за участниками наставников из числа опытных муниципальных служащих. С этими ребятами мы будем работать до конца 2018 года. Потом сможем подвести итоги и наиболее успешные практики реализовать, включив их в работу администрации.

- Как будет идти работа по двум другим направлениям?
- Она будет осуществляться на постоянной основе, это неотъемлемая часть нашей деятельности. Когда мы презентовали свою работу в Приволжском федеральном округе, получили за нее достаточно высокую оценку. Дело в том, что по законодательству о муниципальной службе замещению вакантных должностей не предшествует конкурс. И поэтому перед нами была поставлена задача выстроить четкую систему резерва. Была создана целевая программа развития муниципальной службы, определено, что доля замещения вакантных должностей в департаментах должна составлять не менее 80 процентов. То есть предварительная работа по отбору идет постоянно. Для действующих сотрудников это, кстати, хороший стимул расти профессионально.

- Какие требования предъявляют к потенциальному управленцу?
- Слово «управленец» уже подразумевает, что человек умеет руководить, имеет такой опыт. По квалификационным требованиям необходим подобный стаж не менее пяти лет. Мы хотим видеть инициативных, грамотных людей, имеющих определенные достижения и умеющих их презентовать. - Как происходит отбор кандидатов? - В администрации сформирована комиссия из финансистов, экономистов, специалистов в сфере ЖКХ и благоустройства. Такой состав позволяет объективно оценить навыки и умения человека и рекомендовать его на должность.

- Какие полезные навыки получат участники проекта?
- Многие люди обладают большими знаниями, значительным опытом, но у них возникают сложности, например, при подаче документов в кадровый резерв. Они не умеют презентовать себя, не могут грамотно рассказать о своих навыках. В рамках нашей программы они могут получить эти навыки на тренингах, мастер-классах, круглых столах.

- Проект длится уже больше месяца. Каковы первые результаты?
- Например, когда открылась вакансия директора службы транспортного обеспечения, мы из более трехсот имеющихся у нас в резерве кандидатов достаточно быстро смогли подобрать специалиста, чей опыт, знания и умения полностью соответствовали заявленным требованиям. Уже 19 января новый директор службы транспортного обеспечения приступил к работе.



Фото:    sgpress.ru




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
8 марта 2018  23:51
Список с указанием имен и сведений, послуживших основанием для увольнения, будет публиковаться на федеральном портале управленческих кадров. Сведения в публичном реестре планируется размещать сроком на пять лет.
Медведев утвердил порядок ведения реестра чиновников-коррупционеров
 Список с указанием имен и сведений, послуживших основанием для увольнения, будет публиковаться на федеральном портале управленческих кадров. Сведения в... Политика региона
552
8 марта 2018  23:06
Как формируется кадровый резерв управленцев для мэрии, стремится ли молодежь в структуры муниципального управления и что представляет собой проект «Самарская траектория роста».
Глава городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина: «Для развития города нужны профессионалы и новые идеи»
Как формируется кадровый резерв управленцев для мэрии, стремится ли молодежь в структуры муниципального управления и что представляет собой проект... Политика региона
520
8 марта 2018  14:26
В ходе обсуждения были подведены итоги работы АСИ за шесть лет и намечены планы на 2018 год. В работе заседания принял участие глава региона Дмитрий Азаров.
Владимир Путин в Самаре провел заседание наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив"
В ходе обсуждения были подведены итоги работы АСИ за шесть лет и намечены планы на 2018 год. В работе заседания принял участие глава региона Дмитрий Азаров.   Политика региона
258
Весь список
Выборы 2018
6 марта 2018  20:18
Студенческий проект
Студенческий проект "Точка Роста". Кем создан, для кого и на какие средства
Агентство "НИАСам" заинтересовалось уникальным студенческим проектом "Точка Роста" и связанным с ним одноименным мобильным приложением. Всвязи с этим... Выборы 2018
1944
27 февраля 2018  18:28
Биография Захара Смушкина
Биография Захара Смушкина
 Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России.  Выборы 2018
151
21 февраля 2018  16:27
Врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов о благоустройстве общественных пространств
Врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов о благоустройстве общественных пространств
 Виктор Кудряшов “Главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача, чтобы все дизайн-проекты были согласованы с жителями. Чиновники не будут принимать... Выборы 2018
411
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
622
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
570
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1165
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
768
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
838
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2192
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1444
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
749
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3903
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2250
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2687
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2594
Весь список

Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Клуб «Треугольник» приглашает на обсуждение моноспектакля «Родимое пятно» по одноимённой пьесе Николая Коляды
Весь список
Популярное
за сегодня

Медведев утвердил порядок ведения реестра чиновников-коррупционеров

430

Глава городского департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина: «Для развития города нужны профессионалы и новые идеи»

373

Дмитрий Азаров лично поздравил с праздником самарчанок, гуляющих по улице Ленинградской

359
за неделю

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4651

Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

3133

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

3093
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда