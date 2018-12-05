Глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост
5 декабря 2018 17:42
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Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим летом, в июне 2018 года, сменив Елену Бондаренко. Ранее он занимал руководящие посты в ОАО «Самараэнерго», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», ООО «Волготехинжиниринг» и ОАО «Ленэнерго». Перед переходом в мэрию он являлся заместителем генерального директора по проектированию объектов энергетики в ООО «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи».
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