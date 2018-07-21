Глава аналитического центра «Роскосмоса» написал заявление об увольнении после обысков
21 июля 2018 17:20
163
Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в «Роскосмос») Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.
«Да. Покинет пост с начала августа», — сказал он.
На вопрос о дальнейшей судьбе центра представитель госкорпорации не ответил. «Не могу сказать, об этом у меня информации нет», — заверил он.
Устименко добавил, что «Роскосмос» пока не получал каких-либо уведомлений о планируемых допросах действующего или бывшего руководства госкорпорации или входящих в его структуру институтов и организаций.
«Все находится в ведении следственного управления [ФСБ], и оно решает, с кем им беседовать. Нам такой информации не давали. Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — добавил он.
В разговоре с ТАСС директор пресс-службы уточнил, что в настоящее время он находится в отпуске и выйдет на работу только в начале августа.
В минувшую пятницу, 20 июля, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и Объединенной ракетно-космической корпорации прошли обыски. Следственные действия провели сотрудники ФСБ. По данным источников «Коммерсанта», обыски прошли и в кабинете Пайсона. Причина — возможная утечка данных под грифом «совершенно секретно» о разработке новейшего российского гиперзвукового оружия западным спецслужбам.
Источник РБК в правоохранительных органах указывал, что ФСБ еще в июле проводила проверку в «Роскосмосе» по факту разглашения информации, которая составляет гостайну (по признакам ст. 283 УК РФ). Собеседник «Коммерсанта» подчеркивал, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон находился в тесном контакте. Также источник издания указывал, что обыски прошли еще и по ст. 275 УК РФ (госизмена).
Сам Дмитрий Пайсон накануне заявил РБК, что его не следует упоминать в контексте уголовного дела о госизмене и передаче секретных данных о новейшем российском вооружении на Запад.
По данным «Коммерсанта», Пайсон мог стать одним из фигурантов дела. Источник «Интерфакса» в отрасли, в свою очередь, отметил, что главе исследовательско-аналитического центра пока не предъявили обвинений. «Возможно, ему будет определен статус ценного свидетеля», — добавил собеседник агентства.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
21 июля 2018 17:20
Причина — возможная утечка данных под грифом «совершенно секретно» о разработке новейшего российского гиперзвукового оружия западным спецслужбам. Политика региона
152
20 июля 2018 21:23
Путин признался, что ему так же, как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста. Политика региона
490
20 июля 2018 20:48
Обсуждались итоги проведения чемпионата мира по футболу − 2018, вопросы реализации Концепции наследия и дальнейшего использования инфраструктуры, спортивных... Политика региона
416
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
163
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
168
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
718
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
476
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
532
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
701
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2257
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2704
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1194
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1152
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1103
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2811
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1877
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3051
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
372
Мероприятия