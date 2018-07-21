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Глава аналитического центра «Роскосмоса» написал заявление об увольнении после обысков

21 июля 2018 17:20
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Причина — возможная утечка данных под грифом «совершенно секретно» о разработке новейшего российского гиперзвукового оружия западным спецслужбам.
Глава аналитического центра структуры госкорпорации подал заявление на следующий день после обысков в его офисе. По данным источников РБК, следственные действия прошли по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии России.

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, входит в «Роскосмос») Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

«Да. Покинет пост с начала августа», — сказал он.

На вопрос о дальнейшей судьбе центра представитель госкорпорации не ответил. «Не могу сказать, об этом у меня информации нет», — заверил он.

Устименко добавил, что «Роскосмос» пока не получал каких-либо уведомлений о планируемых допросах действующего или бывшего руководства госкорпорации или входящих в его структуру институтов и организаций.

«Все находится в ведении следственного управления [ФСБ], и оно решает, с кем им беседовать. Нам такой информации не давали. Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — добавил он.

В разговоре с ТАСС директор пресс-службы уточнил, что в настоящее время он находится в отпуске и выйдет на работу только в начале августа.

В минувшую пятницу, 20 июля, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и Объединенной ракетно-космической корпорации прошли обыски. Следственные действия провели сотрудники ФСБ. По данным источников «Коммерсанта», обыски прошли и в кабинете Пайсона. Причина — возможная утечка данных под грифом «совершенно секретно» о разработке новейшего российского гиперзвукового оружия западным спецслужбам.

Источник РБК в правоохранительных органах указывал, что ФСБ еще в июле проводила проверку в «Роскосмосе» по факту разглашения информации, которая составляет гостайну (по признакам ст. 283 УК РФ). Собеседник «Коммерсанта» подчеркивал, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон находился в тесном контакте.​ Также источник издания указывал, что обыски прошли еще и по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Сам Дмитрий Пайсон накануне заявил РБК, что его не следует упоминать в контексте уголовного дела о госизмене и передаче секретных данных о новейшем российском вооружении на Запад.

По данным «Коммерсанта», Пайсон мог стать одним из фигурантов дела. Источник «Интерфакса» в отрасли, в свою очередь, отметил, что главе исследовательско-аналитического центра пока не предъявили обвинений. «Возможно, ему будет определен статус ценного свидетеля», — добавил собеседник агентства.



Фото: Максим Блинов / РИА Новости




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Комментарии



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21 июля 2018  17:20
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