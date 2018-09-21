Глава ЦНИИмаша переходит на работу в Роскосмос
21 сентября 2018 22:53
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— Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" пригласил руководителя ведущей научной организации ракетно-космической отрасли ФГУП "ЦНИИмаш" профессора, доктора технических наук Олега Горшкова возглавить направление по научной и исследовательской работе Роскосмоса в должности исполнительного директора, — говорится в сообщении корпорации.
Ранее Лайф сообщал о том, что сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева обвинили в госизмене. По версии следствия, он передавал секретные данные в страну НАТО.
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