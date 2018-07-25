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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушёл в отставку

25 июля 2018 21:07
49
После совещания, посвящённого социально-экономической ситуации в районе, которое провел Дмитрий Азаров, стало известно, что глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушёл в отставку, передает пресс-служба облправительства.


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