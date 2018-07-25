Глава Ставропольского района Валерий Анисимов ушёл в отставку
25 июля 2018 21:07
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Комментарии
Политика региона
25 июля 2018 21:07
25 июля 2018 18:53
Сегодня она выступила на пленарном заседании, где рассказала о своем проекте скандинавской ходьбы и о пользе этого вида физической активности. Политика региона
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25 июля 2018 18:30
В среду, 25 июля, в Самарской областной клинической больнице им. В.Д.Середавина завершилась работа стратегической сессии "Сбережение народа". Политика региона
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Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
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8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
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3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
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Видео
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
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22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
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12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
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10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
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3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
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1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
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Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
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7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
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1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
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25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
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24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
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2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
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Мероприятия