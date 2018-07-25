Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан

75

На прием к Главе пришли жители домов на улице Молодогвардейской в Самарском районе. Здесь ранее располагался бар, который нарушал покой местных жителей.«Регулярно в ночь с четверга на пятницу, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, а иногда и по будням, там играет громкая музыка, которую слышит вся округа. Мало того, посетители бара иногда выходят на улицу, громко разговаривают, поют или устраивают разборки. Спать при таком шуме невозможно, на работу вставать после бессонных ночей крайне тяжело», - рассказал Бэник Агаджанян.Глава администрации Самарского района Роман Радюков рассказал Елене Лапушкиной, что знаком с ситуацией: сотрудники районной администрации совместно с сотрудниками полиции уже отрабатывали жалобы граждан по этому вопросу, выезжали на место и накладывали штрафы на руководство заведения за административные нарушения, а также проводили встречи и разъяснительные беседы с собственником и арендатором помещения. Окончательно решился вопрос 21 июля – бар прекратил свое существование.Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александру Андриянову до начала работы нового заведения встретиться с его руководством и напомнить о правилах работы объектов потребительского рынка, расположенных в непосредственной близости от жилых домов:«Нельзя допустить повторения ситуации. Люди должны быть спокойны и уверены в том, что их законные права на сон и отдых не будут нарушены».Также Глава города отметила, что подобные вопросы возникают во многих городах и требуют комплексного подхода:«Ночным заведениям с громкой музыкой совершенно не место в спальных районах. Не так давно в Самарской Губернской Думе обсуждалась инициатива о запрете открывать подобные заведения на первых этажах жилых зданий, которая была поддержана депутатами. Самое главное – довести этот вопрос до конца, - отметила Елена Лапушкина. - В связи с многочисленными жалобами граждан мы со своей стороны готовы выйти к депутатскому корпусу с предложением об ужесточении административного наказания за повторное нарушение норм соблюдения тишины».С нарушением прав столкнулись и жители Студеного оврага. По их словам, один из владельцев дачного участка незаконно поставил забор на территории общего пользования, тем самым ограничив доступ соседей к своим домам.«Дорога общего пользования по улице Дачной оказалась перекрыта забором. Из-за этого мы не можем попасть к себе на участки. Мирным путем решить этот вопрос нам никак не удается», - рассказала Светлана Коновалова.Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков рассказал, что проверка выявила нарушения земельного законодательства: гражданин действительно огородил участок, на который у него нет права собственности.«Сложность состоит в том, что в ходе проверки по спорному земельному участку вскрылись новые обстоятельства: гражданин, о котором идет речь, предоставил выписку из ЕГРН, в соответствии с которой территория общего пользования входит в границы участка, находящегося в его собственности. Зарегистрированное право на недвижимое имущество можно оспорить только в судебном порядке», - добавил Игорь Рудаков.Глава города отметила, что каждый имеет право на свободный доступ к своему жилью и поручила районной администрации и профильным департаментам держать ситуацию под контролем.С вопросом, касающимся сразу целый дачный поселок, к Елена Лапушкиной обратился Александр Плотников. Он попросил Главу города посодействовать в решении вопроса с обеспечением электроснабжения СНТ «Сорокины хутора».«Электрические кабели, обеспечивающие энергией самую отдаленную часть поселка, до недавнего времени по договоренности питались от подстанции в Студеном овраге, которая принадлежит частной компании. Между жителями, компанией и ресурсниками был заключен трехсторонний договор, но у компании сменилось руководство, и теперь оно хочет его расторгнуть. Мы просим вас, Елена Владимировна, помочь в подключении наших коммуникаций к новой подстанции, построенной для энергообеспечения стадиона «Самара Арена», - сказал мужчина.Елена Лапушкина поручила главе администрации Кировского района проработать вопрос совместно с профильным министерством.«Нужно переговорить с профильным министерством и уточнить, не запланировано ли использование мощностей новой подстанции для других целей и непременно помочь жителям этого и других соседних поселков в вопросе бесперебойного обеспечения электричеством», - заключила Елена Лапушкина.