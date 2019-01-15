Глава Самарской области Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию
15 января 2019 10:43
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В пятницу, 18 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проведет пресс-конференцию с журналистами. В ее рамках глава региона ответит на вопросы не только представителей региональных и муниципальных, но и федеральных СМИ, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Предполагается, что в ходе этой встречи с журналистами будут подняты вопросы о развитии губернии. Начало мероприятия в 12:00, оно пройдет в здании облправительства.
Отметим, что это первая большая пресс-конференция Дмитрия Азарова в качестве губернатора Самарской области.
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