Глава Нижнего Новгорода ушел после антикоррупционной проверки
24 мая 2017 12:21
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Сегодня на заседании думы Нижнего Новгорода Иван Карнилин сообщил о своем решении покинуть кресло главы города. Депутаты приняли отставку. Накануне пресс-служба гордумы разослала релиз, в котором Иван Карнилин объяснил свой уход так: ««В январе этого года мне исполнилось 60 лет – время, когда принято уходить на пенсию. В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет – это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», - сказал Иван Карнилин»
Но, как утверждают источник «ФедералПресс», близкий к администрации Президента, Иван Карнилин решил «дать дорогу молодым» совсем по другой причине. На информацию о зарубежных активах главы Нижнего Новгорода обратил внимание полпред Михаил Бабич. На Старой площади было принято решение о проведении проверки, которая выявила не только активы за рубежом, в частности квартиры в Майами, но и фиктивный брак, несуществующие займы, которые также имеют коррупционный характер. Проверка выявила, что такое же происхождение имеют и квартиры и земельные участки семьи Карнилина в Нижнем Новгороде. Все эти факты, очевидно, и послужили основанием для отставки городского чиновника. Источник отмечает, что проверка началась задолго до публикации Алексея Навального о зарубежной недвижимости Карнилина. Возможно, блогер воспользовался информацией, которая попала к нему из материалов этой проверки.
Отставку главы города приволжской столицы уже ставят в один ряд с отставками главы Удмуртии Александра Соловьева и главы Марий Эл Леонида Маркелова. Оба сейчас находятся под следствием. Как утверждают источники «ФедералПресс» в правоохранительных органах, Карнилин может повторить марийский сценарий и после отставки на него также может быть заведено уголовное дело.
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