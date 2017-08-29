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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона

29 августа 2017 22:53
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Владимир Волков занимает должность главы Мордовии с 2012 года. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), попавшем в распоряжение РБК, шансы Волкова пойти на новый срок в регионе оцениваются как высокие, а его положение называется «устойчивым
Как информирует РБК, президент Владимир Путин в рамках встречи с врио главы Мордовии Владимиром Волковым передал ему папку с жалобами жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, выслушав Волкова, который упомянул об обращениях граждан, касающихся медицинского обслуживания, заметил, что хочет передать папку с жалобами жителей региона, поступившими к нему во время прямой линии. Президент упомянул среди прочих обращения по поводу отсутствия социальной инфраструктуры в новых районах Саранска, плохого состояния дорог, а также проблем с выплатой зарплаты. «Я Вам все это передам и жду от Вас доклада по тому, что и как сделано по этим вопросам», — заключил Путин.

Президент Владимир Путин продлил полномочия главы Мордовии Владимира Волкова в апреле на срок до выборов нового главы региона. Выборы пройдут в сентябре. Владимир Волков занимает должность главы Мордовии с 2012 года. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), попавшем в распоряжение РБК, шансы Волкова пойти на новый срок в регионе оцениваются как высокие, а его положение называется «устойчивым».

Уроженец Мордовии Владимир Волков работает в республиканских органах власти с 1995 года, когда он стал главой правительства Мордовии. На этой должности Волков находился в течение 17 лет до мая 2012 года, когда он был назначен главой региона.


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Комментарии



Политика региона
29 августа 2017  22:53
Владимир Волков занимает должность главы Мордовии с 2012 года. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), попавшем в распоряжение РБК, шансы Волкова пойти на новый срок в регионе оцениваются как высокие, а его положение называется «устойчивым
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