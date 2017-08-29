Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона
29 августа 2017 22:53
104
Путин, выслушав Волкова, который упомянул об обращениях граждан, касающихся медицинского обслуживания, заметил, что хочет передать папку с жалобами жителей региона, поступившими к нему во время прямой линии. Президент упомянул среди прочих обращения по поводу отсутствия социальной инфраструктуры в новых районах Саранска, плохого состояния дорог, а также проблем с выплатой зарплаты. «Я Вам все это передам и жду от Вас доклада по тому, что и как сделано по этим вопросам», — заключил Путин.
Президент Владимир Путин продлил полномочия главы Мордовии Владимира Волкова в апреле на срок до выборов нового главы региона. Выборы пройдут в сентябре. Владимир Волков занимает должность главы Мордовии с 2012 года. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), попавшем в распоряжение РБК, шансы Волкова пойти на новый срок в регионе оцениваются как высокие, а его положение называется «устойчивым».
Уроженец Мордовии Владимир Волков работает в республиканских органах власти с 1995 года, когда он стал главой правительства Мордовии. На этой должности Волков находился в течение 17 лет до мая 2012 года, когда он был назначен главой региона.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
29 августа 2017 22:53
Владимир Волков занимает должность главы Мордовии с 2012 года. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), попавшем в распоряжение РБК, шансы Волкова... Политика региона
103
26 августа 2017 13:28
Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Политика региона
459
25 августа 2017 23:36
Согласно документу, создание объектов капитального строительства в зеленых поясах запрещено, однако предусмотрены исключения. Они касаются автомобильных... Политика региона
229
Выборы 2018
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1051
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
790
10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
315
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
595
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
511
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7310
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1501
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5944
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1909
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
652
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2296
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2103
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1741
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1903
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6093
Мероприятия