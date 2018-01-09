Глава Минтруда заявил, что в потребительской корзине слишком много хлебных продуктов и маловато мяса, рыбы, овощей и фруктов
9 января 2018 20:13
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«В действующей корзине перебор хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — сказал Топилин в интервью «Российской газете», признав, что продуктовая часть нынешней потребительской корзины по ряду позиций отстает от норм здорового питания, утвержденных Минздравом еще в 2016 году.
Кроме того, по словам министра, не исключена возможность пересмотра соотношения между включенными в потребительскую корзину продовольственными и непродовольственными товарами и услугами, а также изменения порядка определения прожиточного минимума.
Согласно действующему закону о потребительской корзине, средний взрослый и трудоспособный россиянин должен съедать в год по 126,5 кг хлебных продуктов (хлеб, крупы, мука, макароны, бобовые культуры), 100,4 кг картофеля, 114,6 кг остальных овощей и бахчевых культур, 60 кг фруктов, 23,8 кг сахара и кондитерских изделий, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 рыбопродуктов, 290 кг молока и молочных продуктов, 11 кг растительных масел и маргарина, 4,9 кг соли, чая и специй и 210 яиц.
В то же время согласно утвержденным Минздравом рекомендациям по «рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания», человек в год должен съедать 96 кг хлебных продуктов (на 30,5 кг меньше того, что «лежит» в потребительской корзине), 90 кг картофеля (на 10,4 кг меньше), 140 кг прочих овощей и бахчевых культур (на 25,4 кг больше), 100 кг фруктов (на 40 кг больше), 73 кг мясопродуктов (на 14,4 кг больше), 22 кг рыбопродуктов (на 3,5 кг больше), 325 кг молока и молочных продуктов (на 35 кг больше), 260 яиц (на 50 штук больше) и 24 кг сахара (практически совпадает с установленной законом нормой).
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