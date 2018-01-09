Глава Минприроды предложил ввести утилизационный сбор на пачки сигарет и пепельницы
9 января 2018 22:14
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«Мы будем расширять перечень продуктов, которые будут вовлекаться в систему Расширенной ответственности производителя. В 2015 году, когда принимался документ, был кризисный год, когда были введены многие ограничения. Поэтому тогда перечень сборов был короткий, ставки тоже не очень высокие. Сейчас перечень расширяется, ставки увеличиваются, и это будет и дальше продолжаться, потому что есть и поручение президента о том, чтобы развивать вторичную переработку отходов», — сказал Донской. Он пояснил, что расширение перечня необходимо, чтобы окупить строительство новых полигонов, так как действующих не хватает.
В октябре 2017 года Минздрав опубликовал на своем сайте проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», в которой предложил ввести для производителей экологический налог на сигареты, включая окурки. «Отходы от таких табачных изделий, как сигареты, являются наиболее распространенным видом отходов и наносят урон окружающей среде. В соответствии с принципом возмещения вреда окружающей среде целесообразно распространение ответственности за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей», — говорится в документе. На эту проблему обращал внимание и специальный представитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов. Он указывал, что один окурок разлагается 12 лет.
Отвечая на вопрос РБК, попадут ли сигаретные окурки под обязательный утилизационный сбор, Донской ответил: «Я думаю, что мы не будем прописывать в документе окурки или фильтры как отдельный продукт. У нас есть перечень отходов, которые попадают в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Исходя из этого туда не только отходы попадут, но, я думаю, и пепельницы, и все, что будет выходить». «Упаковка от сигарет попадает, а все остальное — через ужесточение административной ответственности за то, что ты этот окурок выбросил», — добавил он.
Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 декабря подписал распоряжения «О внесении изменений в перечень готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, утвержденный распоряжением правительства РФ от 24.09.2015 №1886-р» и «Об утверждении нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2018–2020 годы», сообщила во вторник пресс-служба Минприроды, которое готовило проекты документов, регулирующих ответственность производителей и импортеров товаров в сфере переработки отходов. В соответствии с изменениями перечень готовых товаров, подлежащих утилизации, расширен с 36 до 54 групп. В этом перечне пепельницы и пачки от сигарет напрямую не прописаны, но в его состав входят изделия из стекла, а также упаковка из бумаги и разных видов картона.
В новых правилах существенно увеличен норматив утилизации по группам товаров «Тара из гофрированной бумаги и картона» и «Упаковка из гофрированного картона» — до 25, 35, 45% от объема производства на 2018, 2019, 2020 годы соответственно, говорится в документе. Под эту категорию подпадает упаковка от сигарет. За те же три года изделия из гнутого и полого стекла (включая пепельницы) должны утилизироваться на 15, 20 и 25% от производства.
Кроме того, 30 декабря Медведев утвердил изменения в Правила противопожарного режима. В документе, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей. «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в постановлении правительства.
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