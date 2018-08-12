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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава Минфина РФ допустил отказ от доллара при торговле нефтью

12 августа 2018 23:32
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Первый вице-премьер добавил, что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России, так как
Министр финансов РФ Антон Силуанов допустил возможность перехода на национальные валюты вместо доллара США при торговле нефтью, передает life.ru.

— Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, <...> становится рисковым инструментом для расчётов, — заявил глава ведомства в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

Первый вице-премьер добавил, что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России, так как "в них работают наши граждане".

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчёты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнёрами: Китаем, Россией, Ираном и Украиной. 
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Комментарии



Политика региона
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