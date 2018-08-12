Глава Минфина РФ допустил отказ от доллара при торговле нефтью
12 августа 2018 23:32
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— Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, <...> становится рисковым инструментом для расчётов, — заявил глава ведомства в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".
Первый вице-премьер добавил, что правительство пока не планирует закрывать американские компании в России, так как "в них работают наши граждане".
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчёты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнёрами: Китаем, Россией, Ираном и Украиной.
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