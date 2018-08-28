Глава МВД Италии Сальвини планирует вновь посетить Россию
28 августа 2018 22:59
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Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о планах совершить новую поездку в Россию. Об этом руководитель ведомства заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Министр подчеркнул, что в планах посетить также Северную Африку, Израиль и другие страны.
Сальвини отметил, что для правительства Италии важно развивать международное и экономическое сотрудничество "на 360 градусов".
Фото: соцсети
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