Глава МВД Италии Сальвини планирует вновь посетить Россию

69

Глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о планах совершить новую поездку в Россию. Об этом руководитель ведомства заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Министр подчеркнул, что в планах посетить также Северную Африку, Израиль и другие страны.Сальвини отметил, что для правительства Италии важно развивать международное и экономическое сотрудничество "на 360 градусов".Фото: соцсети