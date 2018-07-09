Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает британское правительство после конфликта с Мэй
9 июля 2018 18:28
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«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. Его преемник будет объявлен в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», — цитирует Bloomberg заявление.
В посольстве Великобритании в Москве не стали комментировать РБК отставку Джонсона.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить Бориса Джонсона, если он откажется принять ее план по выходу из Евросоюза. Заявление британского премьера было сделано 7 июля после совещания с членами правительства.
Речь идет о документе в рамках договоренностях с Брюсселем по Brexit. Он предлагает создание зоны свободной торговли и перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения. Британский премьер уверена, что этот план отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, которые торгуют с остающейся в составе ЕС Ирландской Республикой. Однако сторонники жесткого Brexit недовольными этими предложениями Мэй. Они уверены, что создание перечня сохранит зависимость Великобритании от ЕС.
Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016 в правительстве Треезы Мэй. До этого был мэром Лондона.
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Фото: соцсети
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