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Новости /  Политика /  Политика региона  

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает британское правительство после конфликта с Мэй

9 июля 2018 18:28
1036
Премьер Тереза Мэй уже приняла его отставку и поблагодарила за работу.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон покидает британское правительство. Об отставке Джонсона говорится в заявлении Даунинг-стрит, передает РБК.

«Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. Его преемник будет объявлен в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу», — цитирует Bloomberg заявление.

В посольстве Великобритании в Москве не стали комментировать РБК отставку Джонсона.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить Бориса Джонсона, если он откажется принять ее план по выходу из Евросоюза. Заявление британского премьера было сделано 7 июля после совещания с членами правительства.

Речь идет о документе в рамках договоренностях с Брюсселем по Brexit. Он предлагает создание зоны свободной торговли и перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения. Британский премьер уверена, что этот план отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, которые торгуют с остающейся в составе ЕС Ирландской Республикой. Однако сторонники жесткого Brexit недовольными этими предложениями Мэй. Они уверены, что создание перечня сохранит зависимость Великобритании от ЕС.

Борис Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016 в правительстве Треезы Мэй. До этого был мэром Лондона.

Материал дополняется.



Фото:   соцсети


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Комментарии



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