Глава МИД Украины Климкин отреагировал на планы Путина посетить свадьбу главы МИД Австрии

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При этом министр иностранных дел Украины добавил, что он обычно не занимается комментированием светской жизни.— Если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку, — считает Климкин.Как писал Лайф, церемония бракосочетания Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдёт 18 августа. Как рассказали в МИД Австрии, визит Путина никак не повлияет на внешнюю политику альпийской страны.При этом депутат Европарламента от Партии зелёных Мишель Раймон ранее раскритиковал Кнайсль. По его мнению, из-за приглашения российского лидера на свою свадьбу главе МИД Австрии нужно подать в отставку.