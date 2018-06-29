Глава Федерации независимых профсоюзов России заявил, что его впервые за 25 лет не пустили на заседание правительства
29 июня 2018 23:51
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Шмаков отметил, что, как сообщили в аппарате правительства, теперь представлять профсоюзы на заседаниях будет Сергей Вострецов — депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Он добавил, что Вострецов не является членом Российской трехсторонней комиссии, и задался вопросом, будет ли она существовать дальше.
«Я понимаю, что проще работать с профсоюзами с пониженной социальной ответственностью, это как с девушками с пониженной социальной ответственностью иногда лучше работать. Но только для этого существует определенное русское емкое доходчивое слово, я его не буду повторять, поскольку все его знают», — сказал Шмаков.
«Российская трехсторонняя комиссия функционировала и будет функционировать. Никаких решений мы по этому поводу не принимали, никакой дискриминации по отношению конкретно к вам, Михаил Викторович, нет», — ответила вице-премьер Татьяна Голикова.
Позже ситуацию прокомментировала «Интерфаксу» пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, заявив, что у тех или иных профсоюзных организаций нет монополии на участие в заседании кабмина.
«У нас нет монополии профсоюзов [на участие в мероприятиях правительства], на этом заседании был [Сергей] Вострецов, на следующее будет приглашен [Михаил] Шмаков», — пояснила Тимакова.
Ранее в июне ФНПР выступила против реформы, предполагающей повышение уровня выхода на пенсию. Шмаков предложил руководителям общероссийских профсоюзов и региональных отделений организовать митинги. Тогда же Шмаков добавил, что необходимо инициировать заседания региональных трехсторонних комиссий, а протокол решений направить в региональные органы власти и в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
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