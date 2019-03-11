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Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ

11 марта 2019 16:49
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ЖКХ Артемьев назвал «коммунальными монстрами» и пообещал перевернуть сложившуюся ситуацию «с головы на ноги».
Россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, передает РБК.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки», — сказал он.

Он рассказал, что последние несколько лет активно занимается ситуацией с тарифами по всей стране, поскольку там нужно «все перевернуть с головы на ноги».

«Приведу пример. Один и тот же водоканал в одном и том же регионе может иметь на один кубический метр воды тариф, различающийся в 54 раза. <...> Такая ситуация не только по воде. По теплу — в восемь раз, по водоотведению — в 56 раз, в 12 раз еще по электроэнергии. Нет объективных причин [на это] и быть не может», — подчеркнул Артемьев.

Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы.

«И как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее», — добавил он.

Трудности для ФАС представляют региональные власти, до которых «трудно дотянуться»,​ поскольку у них действуют свои правовые полномочия. Отвечая на вопрос, как менять сложившуюся систему, руководитель федеральной службы сказал, что уже в правительство внесено более полутора тысяч различных поправок. В частности, ФАС подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, аналога которого еще не было в российской истории. Тем не менее этих инициатив, подчеркнул Артемьев, пока недостаточно для решения проблем с тарифным регулированием.

«Мы наводим порядок, сейчас делим числитель на знаменатель, и у нас остается только два вида тарифов: текущий и инвестиционный, что совершенно понятно, [ведь] есть операционные затраты, есть инвестиционные затраты», — уточнил он.

На минувшей неделе, 4 марта, правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании госрегулирования цен на электроэнергию на оптовом и розничных рынках. Инициатива должна исключить возможность превышения роста цен на услуги по передаче электроэнергии.​

Фото:   kremlin.ru
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Комментарии



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11 марта 2019  16:49
ЖКХ Артемьев назвал «коммунальными монстрами» и пообещал перевернуть сложившуюся ситуацию «с головы на ноги».
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