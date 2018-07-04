Глав двух самарских районов попросили «выйти из кабинетов» и убрать мусорные свалки возле своих администраций
4 июля 2018 00:17
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На оперативном совещании в мэрии, состоявшемся 2 июля, Александр Карпушкин заметил, что буквально напротив здания администрации Самарского района образовалась свалка на улице Некрасовской. «То же самое — по Ленинскому району: по улице Галактионовской и Самарской», — уточнил первый вице-мэр. При этом, по его словам, если «начальники департаментов практически все на улице — их видно там, то ни самих вас не встретишь, ни ваших МБУ, — обратился к районным главам Александр Карпушкин. — Пожалуйста, выйдите из кабинетов и займитесь делом наконец-то!»
Глава Самары Елена Лапушкина со своей стороны напомнила главе Октябрьского района Алле Волчковой о неподобранном и невывезенном мусоре вокруг объекта потребрынка около КРЦ «Звезда». Она также заметила, что в районе «не хватает полива газонов». Не понравился ей вид и Волжского проспекта, в частности, из-за парковочных карманов с мусором.
В целом же чистоту в районах глава Самары поставила на вид всем районным сити-менеджерам: «Я вижу, что убираются, что достаточно чисто. Но лоска как такового нет: по углам мусор скапливается, лотки не очищены…»
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Комментарии
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