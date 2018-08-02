Германия пояснила, почему не будет мешать “Северному потоку"
2 августа 2018 18:02
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Витренко прямо указал на то, что проблемы "Газпрому" могла бы создать Дания, чьё правительство пока не выдало соответствующие разрешения на прокладку газопровода через датские территориальные воды и исключительную экономическую зону. Следует отметить, что согласно действующим планам и графику строительства у СП-2 имеется датский участок длиной 139 километров, на котором газопровод будет огибать остров Борнхольм с южного направления. Тем не менее при отсутствии согласования с Данией прокладка лишь замедлится, так как обойти Борнхольм можно и с севера, что увеличит маршрут "Северного потока — 2" примерно на 50 километров.
При этом, как следует из заявлений Витренко, ключевые надежды украинское руководство связывает с позицией США в санкционном разрезе, а также с изменением отношения к СП-2 в самом германском руководстве. Однако все эти надежды разбиваются о целый ряд довольно существенных аргументов, которые говорят в пользу продолжения строительства и ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2".
Итак, соображение первое и самое, пожалуй, концептуальное. По мнению всех экспертов, в Германии в ближайшие годы будет ожидаться всё возрастающая потребность в новых объёмах газа. Газ нужен в первую очередь для промышленности и электрической генерации, что особенно актуально на фоне не самого экономически разумного отказа Германии от атомной энергетики. Берлин взял курс на полный отказ от ядерной энергии ещё семь лет назад, после аварии 2011 года на японской АЭС "Фукусима". Также в планах германского правительства и постепенный вывод из эксплуатации угольных электростанций. Если открыть и почитать текст коалиционного соглашения между ХДС/ХСС и социал-демократами, которое позволило Меркель остаться во главе Германии на новый срок, то там чётко прописано, что доля возобновляемых источников в энергопотреблении должна возрасти в общем балансе в два раза за следующие 12 лет — до 66%. Естественно, никакие ветряки, а также солнечные панели не смогут обеспечить столь резкий переход — здесь поможет только газ.
И тут стоит обратить внимание на один крайне примечательный документ за подписью заместителя посла ФРГ в Великобритании Тани Фрейн фон Услар-Гляйшен. Речь идёт о письме на имя председателя Комитета по международным делам палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, в котором германские дипломаты дают разъяснение официальной позиции Берлина в отношении политических, экономических и экологических проблем, возникающих при строительстве "Северного потока — 2". В письме, датированном 19 июля нынешнего года, в частности отмечается, что производство газа в Европе стремительно падает. Начиная с 2020 года Германии придётся как-то замещать выпадающие 26 миллиардов кубических метров газа, ранее производимых в ФРГ и частично импортируемых из Нидерландов.
Далее в тексте письма прямо отмечается, что это замещение "будет невозможным без России". При этом немецкие дипломаты указывают на тот факт, что, по мнению правительства Германии, российские компании в прошлом всегда исполняли свои контрактные обязательства и нет причин полагать, что в будущем это изменится. При этом правительство ФРГ поддерживает и одобряет усилия по продолжению транзита через Украину после 2019 года, что потребует новых переговоров и перезаключения транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Примечательно, что в письме также сказано о том, что немецким властям неизвестно, в каком состоянии находится украинская газотранспортная система после "многих лет неадекватного обслуживания". По оценкам самих украинских властей, приводимым в письме, этот показатель снизился с изначальных 189 миллиардов кубометров газа до 142 миллиардов кубометров. Всё это также повышает ценность и необходимость прокладки "Северного потока — 2".
Германия также считает, что строительство газопровода соответствует статье 194 Договора о функционировании Европейского союза и "Северный поток — 2" способен внести позитивный вклад в Европейский энергетический союз. Германия подчёркивает, что благодаря СП-2 улучшится энергетическая безопасность стран Центральной и Восточной Европы, тем более что ФРГ активно вкладывается в строительство интерконнекторов — газопроводов, соединяющих инфраструктуры и ГТС стран региона. Так, в частности, Германия выделила 1,5 миллиарда евро в виде несвязанного займа на прокладку "Южного газового коридора". При этом в письме германского посольства подчёркивается, что экологических проблем, по мнению немецкой стороны, в проекте строительства СП-2 нет — риски при транспортировке газа через устаревшую газотранспортную систему Украины гораздо выше.
Между тем экономическая выгода от строительства "Северного потока — 2", для Германии и Евросоюза в частности, может достигать почти восьми миллиардов евро в год — по крайней мере, такие оценки звучат от руководства "Газпром-экспорта". При этом имеются и оценки экономических выгод для Германии и Европы от западных консалтинговых агентств. Так, к примеру, международная консалтинговая фирма Arthur D. Little в своём специализированном обзоре отмечает, что уже к середине 2017 года Германия получила порядка 2,19 миллиарда евро в виде вложений по линии СП-2, в стране было создано более 13 тысяч новых рабочих мест, а капитальные вложения в строительство и подготовку площадок составили порядка 1,123 миллиарда евро.
При этом влиятельный германский аналитический центр ewi ER&S указывает, что, благодаря более низким издержкам по цене и логистике газа по сравнению с американским СПГ, "Северный поток — 2" способен сгенерировать общий экономический эффект в размере до 24,4 миллиарда евро для всех стран ЕС на период до 2020 года. При этом, в случае если проект "Северный поток — 2" будет реализован, аналитики прогнозируют рост цен на природный газ в Европе к 2020 году на 32%. Естественно, чисто математически такой рост цен на основной энергоноситель сделает европейскую (и германскую — как страны-локомотива ЕС) продукцию неконкурентоспособной на мировых рынках.
Следует отметить, что надежды Украины на новые санкционные меры против СП-2 также не являются состоятельными. Во-первых, компания-оператор Nord Stream 2 AG ведёт активнейшую работу в Конгрессе, лоббируя своё невключение в новые санкционные пакеты. За последнее время более 1,3 миллиона долларов было перечислено на счета лоббистской фирмы Roberti Global (fka Roberti White, LLC). Тематика лоббирования обозначена предельно конкретно: "Вопросы, относящиеся к позиции Соединённых Штатов по отношению к трубопроводу "Северный поток — 2", включая потенциальные финансовые санкции, способные оказать воздействие на проект". А во-вторых, блокирование проекта невыгодно и части самого американского крупного нефтегазового бизнеса, который мечтает вернуться в свои прибыльные проекты в России и продолжить сотрудничество с "Газпромом" на шельфовых проектах. Всё это будет невозможным при введении новых санкций конкретно против СП-2.
Фото из открытых источников
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