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Генпрокуратура согласилась отменить объявление в розыск восьми бизнесменов из «списка Титова

23 июля 2018 23:42
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Среди них бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов.
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил РБК о получении ответов на письма силовикам насчет фигурантов «списка Титова».

Ранее он обратился к президенту Владимиру Путину с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Глава государства поручил руководителям силовых ведомств проработать инициативу бизнес-омбудсмена до 23 июня.

Титов сообщил РБК о получении ответа за подписью заместителя генпрокурора Виктора Гриня. В нем говорится о принятии решений о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении ряда предпринимателей. Это — калужский предприниматель Леонид Кураев, экс-вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук, бывший владелец холдинга «Авиачартер» Михаил Шаманов и Дмитрий Паньков.

В Генпрокуратуре упомянули и других бизнесменов: гендиректора «Агро-Информ» Алексея Кузнецова, бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибу и предпринимателя Евгения Петрова. По инкриминируемым им «преступным деяниям действующее законодательство не предусматривает применение ареста в случае добровольной их явки к следователю, препятствий для этого не имеется», говорится в письме.

Уголовное дело против экс-топ-менеджера «Роснефти» Локтионова было возбуждено в Краснодаре в 2015 году. Его обвиняют в хищениях у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши, из-за которых тот потерпел ущерб на сумму более 100 млн руб. Сам бизнесмен называл дело заказным и указывал, что следователи, занимавшиеся этими делами, сами были осуждены еще в 2016 году.

Локтионов уточнил РБК, что являлся вице-президентом «Роснефти» с 1998 по 2004 год: «22 июня 2004 года я оставил должность первого вице-президента и вернулся в частный бизнес. При этом меня попросили остаться по трудовому договору советником президента «Роснефти». Естественно, у меня не было никаких прав на принятие каких-либо решений. В июне 2007 года я ушел с должности советника и занимался своим бизнесом, в основном проектом «Нафтатранс».

Кроме того, Титов получил ответ от замминистра внутренних дел, начальника Следственного департамента МВД Александра Романова. Согласно его письму, 24 мая СУ УМВД России по Комсомольску-на-Амуре прекратило уголовное дело по факту хищения денежных средств ОАО «Амурметалл», возбужденное против Евгения Петрова. В отношении фактического владельца ООО «Идеал Тур» Михаила Шаманова и бизнесмена Леонида Кураева мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы (28 июня и 19 июня соответственно).

Локтионов подтвердил РБК слова бизнес-обмудсмена. По его словам, 8 июня он получил письмо от прокуратуры Москвы о преждевременности решения насчет взятия под стражу и о том, что он не находится в международном розыске. В письме от столичной прокуратуры говорилось о проведении следственных действий и вызове свидетелей защиты Локтионова, «против чего жестко ранее выступали следователи главного управления МВД Москвы». Локтионов сказал, что вернется в Россию и попросит, чтобы уголовное дело было расследовано. Со ссылкой на своего адвоката он рассказал, что в Великобританию может быть направлен следователь для допроса в консульстве. «Может быть допрос проведен в МВД британском. Я на это на все согласился», — заключил собеседник РБК.

Капчук заявил РБК, что встречался с Титовым и видел у него оригинал письма от силовиков. Представители бизнес-омбудсмена пойдут в Следственный комитет для решения вопроса об изменении меры пресечения, не связанного с арестом: «Интерпол уже давно снял меня с международного розыска — еще два года назад, из-за отсутствия состава преступления. Пока допросов никаких еще не было».

РБК отправил запросы в МВД и Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать ответы омбудсмену по статусу фигурантов «списка Титова».

Что такое «список Титова»

«Список Титова» был составлен и передан Путину по результатам встречи омбудсмена со скрывающимися от российского правосудия предпринимателями в Лондоне 3 февраля. На встрече присутствовали в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Титов говорил, что зачастую уголовное преследование этих людей было необоснованным. Список желающих вернуться в Россию беглых бизнесменов был обнародован в феврале. В общей сложности заявки подали 34 бизнесмена, которые скрываются в Великобритании, США, Испании, Греции и на Украине.

Представитель омбудсмена Дмитрий Григориади говорил РБК, что специалисты отфильтровали обращения бизнесменов из списка, чтобы в делах обратившихся не было криминала, и доводы бизнесменов заслуживали внимания. Предложенный Титовым механизм подразумевает смену заочного ареста на подписку о невыезде или обязательную явку — взамен заявители дают следователю свой адрес и выражают готовность сотрудничать со следствием.


Борис Титов Фото: Олег Яковлев / РБК






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