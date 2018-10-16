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Геннадию Котельникову позволят совмещать пост спикера Самарской губернской думы с работой в СамГМУ

16 октября 2018 23:18
113
В закон «О Самарской губернской думе» планируется внести изменения, которые позволят ее председателю работать на освобожденной основе.
В закон «О Самарской губернской думе» планируется внести изменения, которые позволят ее председателю работать на освобожденной основе. Поправки обсуждались во вторник, 16 октября, на заседании думского комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции и рекомендованы к принятию сразу в двух чтениях. Они должны быть окончательно утверждены через неделю на пленарном заседании, передает «СО» ОНЛАЙН.

Изменения фактически прописываются под будущего спикера Геннадия Котельникова, который долгое время отказывался претендовать на этот пост. В том числе — из-за желания и дальше работать в Самарском государственном медицинском университете, ректором которого он является с 1998 года. И хотя г-н Котельников не стал участвовать в выборах ректора в этом году, он все-таки рассчитывает оставаться на этом посту до конца года, когда выборные процедуры еще не будут завершены. А это вступит в противоречие как с требованиями регионального закона, так и устава СамГМУ, которые запрещают совместительство спикеру и ректору соответственно.

Планируется, что на пост председателя Геннадий Котельников будет избран на том же пленарном заседании, которое запланировано на 23 октября. Работать в вузе Геннадий Котельников намерен и дальше, но уже в качестве президента.

Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, выдвижение Геннадия Котельникова на пост председателя Самарской губернской думы 15 октября поддержала внеочередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». С учетом квалифицированного большинства, которое имеет партия власти в региональном парламенте, о получении ее кандидатом должности спикера можно говорить как об уже решенном вопросе. 
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Комментарии



Политика региона
16 октября 2018  23:18
В закон «О Самарской губернской думе» планируется внести изменения, которые позволят ее председателю работать на освобожденной основе.
Геннадию Котельникову позволят совмещать пост спикера Самарской губернской думы с работой в СамГМУ
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