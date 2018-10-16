Геннадию Котельникову позволят совмещать пост спикера Самарской губернской думы с работой в СамГМУ
16 октября 2018 23:18
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Изменения фактически прописываются под будущего спикера Геннадия Котельникова, который долгое время отказывался претендовать на этот пост. В том числе — из-за желания и дальше работать в Самарском государственном медицинском университете, ректором которого он является с 1998 года. И хотя г-н Котельников не стал участвовать в выборах ректора в этом году, он все-таки рассчитывает оставаться на этом посту до конца года, когда выборные процедуры еще не будут завершены. А это вступит в противоречие как с требованиями регионального закона, так и устава СамГМУ, которые запрещают совместительство спикеру и ректору соответственно.
Планируется, что на пост председателя Геннадий Котельников будет избран на том же пленарном заседании, которое запланировано на 23 октября. Работать в вузе Геннадий Котельников намерен и дальше, но уже в качестве президента.
Как уже сообщало «СО» ОНЛАЙН, выдвижение Геннадия Котельникова на пост председателя Самарской губернской думы 15 октября поддержала внеочередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». С учетом квалифицированного большинства, которое имеет партия власти в региональном парламенте, о получении ее кандидатом должности спикера можно говорить как об уже решенном вопросе.
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