Геннадий Зюганов заявил, что все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты

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«Я — лидер движения. Мою кандидатуру выдвинули все организации», — сказал Зюганов.Зюганов также отметил, что к предстоящим выборам президента в партии относятся «очень серьезно» и готовы участвовать в выборах «сильной командой».«У нас готова программа «Десять шагов к достойной жизни». И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже», — отметил лидер КПРФ.Партийный съезд КПРФ намечен на декабрь.Фото: mos.news