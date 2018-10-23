Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы

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единогласно избран Председателем Самарской губернской думы. За его кандидатуру проголосовали 44 депутата. Он будет возглавлять парламент на освобождённой основе и продолжит работать в СамГМУ. Соответствующие поправки в регламент приняты депутатами, сообщает Департамент информационной политики региона.Напомним, Котельников был выдвинут на этот пост реготделением "Единой России" на прошлой неделе. Другие партии своих кандидатур не предложили.