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Новости /  Политика /  Политика региона  

Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы

23 октября 2018 12:53
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Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы За его кандидатуру проголосовали 44 депутата.
За его кандидатуру проголосовали 44 депутата.

Геннадий Котельников единогласно избран Председателем Самарской губернской думы. За его кандидатуру проголосовали 44 депутата. Он будет возглавлять парламент на освобождённой основе и продолжит работать в СамГМУ. Соответствующие поправки в регламент приняты депутатами, сообщает Департамент информационной политики региона.

Напомним, Котельников был выдвинут на этот пост реготделением "Единой России" на прошлой неделе. Другие партии своих кандидатур не предложили.

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