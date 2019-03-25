Геннадий Котельников: "Вопросы, которые на встрече с Дмитрием Медведевым поднял губернатор, имеют стратегическое значение для региона"

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- Вопросы, которые сегодня на встрече с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым поднял губернатор, имеют стратегическое значение для региона. Прежде всего, это: экологическая тема - рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов, которая сегодня наносит ощутимый вред экологии региона. Это поддержка крупнейших наших предприятий, и людей, которые на них работают. Важно, что Дмитрий Игоревич сегодня борется за сохранение каждой компетенции, которая есть в регионе, за рабочие места, новые заказы для предприятий.Принципиальный вопрос - господдержка Автовазу. В последние годы ситуация на автозаводе начала серьезно меняться в лучшую сторону, и нужно эту позитивную динамику закреплять. Губернатор совершенно верно отметил, что бОльшую поддержку нужно оказывать тем, кто локализует производство - то есть способствует развитию местных предприятий, производящих автокомпоненты. Положительное решение по этому вопросу, которое дал Премьер-министр, - это очень важно для наших автопроизводителей.В целом, должен отметить, что губернатор очень результативно использует наработанный опыт и связи в Москве. Каждый день командировки - это миллионы, сотни миллионов в региональный бюджет.Только за последнюю неделю приняты решения по реконструкции Госцирка в Самаре и компенсации затрат по строительству Шестого Кассационного суда - а это оба миллиардных проекта! Движется работа по реализации крупнейшего в регионе, если не в стране, инфраструктурного проекта - строительство моста через Волгу в Климовке. Этот мост станет важной составной часть Шелкового пути. За этот проект была очень высокая конкуренция между регионами, и Дмитрий Игоревич Азаров системно отстаивает эту позицию. Речь идет о многомиллиардных инвестициях и развития реагиона как крупнейшего транспортно-логического центра страны. Так что работа, проводимая Губернатором в Москве сегодня - это задел даже не на годы - на десятилетия вперед.