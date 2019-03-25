Геннадий Котельников: "Вопросы, которые на встрече с Дмитрием Медведевым поднял губернатор, имеют стратегическое значение для региона"
25 марта 2019 21:21
49
- Вопросы, которые сегодня на встрече с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым поднял губернатор, имеют стратегическое значение для региона. Прежде всего, это: экологическая тема - рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов, которая сегодня наносит ощутимый вред экологии региона. Это поддержка крупнейших наших предприятий, и людей, которые на них работают. Важно, что Дмитрий Игоревич сегодня борется за сохранение каждой компетенции, которая есть в регионе, за рабочие места, новые заказы для предприятий.
Принципиальный вопрос - господдержка Автовазу. В последние годы ситуация на автозаводе начала серьезно меняться в лучшую сторону, и нужно эту позитивную динамику закреплять. Губернатор совершенно верно отметил, что бОльшую поддержку нужно оказывать тем, кто локализует производство - то есть способствует развитию местных предприятий, производящих автокомпоненты. Положительное решение по этому вопросу, которое дал Премьер-министр, - это очень важно для наших автопроизводителей.
В целом, должен отметить, что губернатор очень результативно использует наработанный опыт и связи в Москве. Каждый день командировки - это миллионы, сотни миллионов в региональный бюджет.
Только за последнюю неделю приняты решения по реконструкции Госцирка в Самаре и компенсации затрат по строительству Шестого Кассационного суда - а это оба миллиардных проекта! Движется работа по реализации крупнейшего в регионе, если не в стране, инфраструктурного проекта - строительство моста через Волгу в Климовке. Этот мост станет важной составной часть Шелкового пути. За этот проект была очень высокая конкуренция между регионами, и Дмитрий Игоревич Азаров системно отстаивает эту позицию. Речь идет о многомиллиардных инвестициях и развития реагиона как крупнейшего транспортно-логического центра страны. Так что работа, проводимая Губернатором в Москве сегодня - это задел даже не на годы - на десятилетия вперед.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
25 марта 2019 21:21
Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, ректор СамГМУ. Политика региона
45
25 марта 2019 18:53
Губернатор доложил Премьер-министру о состоянии социально-экономического развития региона, а также о готовности области к реализации национальных проектов. Политика региона
131
25 марта 2019 15:04
Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Политика региона
156
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1345
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
997
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
992
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4170
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
467
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
752
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
719
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1172
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
889
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
891
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
971
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1935
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2184
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1309
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
956
Мероприятия