Геннадий Котельников: "Студенты СамГМУ голосуют очень активно"
9 сентября 2018 16:09
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"Сегодня прекрасный день, хорошая погода, настроение у людей отличное. Может быть, это кому-то и мешает. Но студенты медицинского университета охотно идут голосовать. Я сам с утра зашел на избирательный участок — там студентов намного больше, чем остальных граждан. Возможно, это особенности молодежной психологии: с утра пораньше сделал дело — и весь день отдыхай, занимайся своими заботами", — рассказал Геннадий Котельников.
Организацию общественного контроля за голосованием ректор СамГМУ считает очень важным и нужным делом. Жалобы на нарушения, обвинения в том, что "всё подстроено" — обычное дело на каждых выборах. И потому работа волонтеров, простых людей, не ангажированных, политически нейтральных, как раз дает гарантию того, что процесс будет максимально честным и открытым.
В заключение Геннадий Котельников призвал тех самарцев, кто еще не проголосовал, всё-таки выполнить свой гражданский долг. "Кто-то один не пошел — просто поленился, солнышко, дача, природа. И так же решили еще 10 человек, 100, 1000… И ведь это не те, кто не согласен с политикой властей, аполитичен или вообще ничем не интересуется, а просто слегка поленившиеся люди. Зачем лишать себя своего законного права, провоцировать упреки в пассивности и равнодушии? Проголосуйте — и с чистой совестью наслаждайтесь погодой и общением друг с другом", — говорит он, передает vkonline.ru.
Фото: соцсети
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