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Геннадий Котельников: "Студенты СамГМУ голосуют очень активно"

9 сентября 2018 16:09
153
Гостем ситуационного центра наблюдения за выборами стал председатель Совета ректоров Самарской области, ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников.
Гостем ситуационного центра наблюдения за выборами стал председатель Совета ректоров Самарской области, ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников, который прокомментировал ход голосования на выборах губернатора области и депутата Госдумы РФ по округу №158.

"Сегодня прекрасный день, хорошая погода, настроение у людей отличное. Может быть, это кому-то и мешает. Но студенты медицинского университета охотно идут голосовать. Я сам с утра зашел на избирательный участок — там студентов намного больше, чем остальных граждан. Возможно, это особенности молодежной психологии: с утра пораньше сделал дело — и весь день отдыхай, занимайся своими заботами", — рассказал Геннадий Котельников.

Организацию общественного контроля за голосованием ректор СамГМУ считает очень важным и нужным делом. Жалобы на нарушения, обвинения в том, что "всё подстроено" — обычное дело на каждых выборах. И потому работа волонтеров, простых людей, не ангажированных, политически нейтральных, как раз дает гарантию того, что процесс будет максимально честным и открытым.

В заключение Геннадий Котельников призвал тех самарцев, кто еще не проголосовал, всё-таки выполнить свой гражданский долг. "Кто-то один не пошел — просто поленился, солнышко, дача, природа. И так же решили еще 10 человек, 100, 1000… И ведь это не те, кто не согласен с политикой властей, аполитичен или вообще ничем не интересуется, а просто слегка поленившиеся люди. Зачем лишать себя своего законного права, провоцировать упреки в пассивности и равнодушии? Проголосуйте — и с чистой совестью наслаждайтесь погодой и общением друг с другом", — говорит он, передает vkonline.ru



Фото: соцсети
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Комментарии



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9 сентября 2018  16:09
Гостем ситуационного центра наблюдения за выборами стал председатель Совета ректоров Самарской области, ректор Самарского медицинского университета Геннадий Котельников.
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