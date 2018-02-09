Я нашел ошибку
Главные новости: 
8 февраля в здании правительства Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам сдачи квартир внаем на время проведения мундиаля.
Мальцев рассказал, как сдавать квартиры на время проведения мундиаля
Муниципалитет Амстердама ужесточил правила посещения Квартала красных фонарей организованными группами, предупреждает АТОР. В частности, они запретили фотографировать проституток и разглядывать их в составе экскурсионной группы.
АТОР предупредил о запрете туристам смотреть на проституток в Амстердаме
Лидерами по доходности в абсолютных значениях являются преподаватели вузов и научные сотрудники. С 2013 года их зарплата выросла в полтора раза и составляет в Самарской области порядка 52-53 тысяч рублей.
Лишь на 3300 рублей выросли доходы учителей за 5 лет
За так и не построенные дороги и железнодорожный переезд в его микрорайонах.
Кошелев раскритиковал министра транспорта Ивана Пивкина
Владимир Васильев — РБК: «В Дагестан пришла вся Россия»
Владимир Васильев — РБК: «В Дагестан пришла вся Россия»
По словам главы региона, необходимо провести большую работу, чтобы определить конкурентные преимущества и основные возможности для развития каждого малого города региона.
Дмитрий Азаров провел большое совещание по развитию малых городов
Сколько стоит любовь к футболу
Сколько стоит любовь к футболу
Все 11 автомобилей получили механические повреждения.
В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами
сегодня  Суббота, 10 февраля, 05:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -19 °C, Тольятти  -19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/02:
USD 58.17
0.5
EUR 71.39
0.62
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит в Дагестан, где проходит антикоррупционная операция

9 февраля 2018 18:59
189
Накануне республику посетил глава СКР Александр Бастрыкин.
Юрий Чайка завтра, 10 февраля, прибудет в Дагестан, сообщили РБК источник в правоохранительных органах и в руководстве Дагестана.

Генеральный прокурор 10 февраля проведет встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым и представит кандидатуру нового прокурора республики.

«Ожидается, что в ходе визита он представит нового прокурора региона Дениса Попова и проведет совместное с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым совещание по результатам проведенных проверок исполнения законодательства в наиболее актуальных сферах на территории республики», — рассказал РБК источник, знакомый с планирующимся кадровым решением.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
9 февраля 2018  22:14
По словам главы региона, необходимо провести большую работу, чтобы определить конкурентные преимущества и основные возможности для развития каждого малого города региона.
Дмитрий Азаров провел большое совещание по развитию малых городов
По словам главы региона, необходимо провести большую работу, чтобы определить конкурентные преимущества и основные возможности для развития каждого малого... Политика региона
218
9 февраля 2018  18:59
Накануне республику посетил глава СКР Александр Бастрыкин.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит в Дагестан, где проходит антикоррупционная операция
Накануне республику посетил глава СКР Александр Бастрыкин.   Политика региона
188
8 февраля 2018  20:01
Президентские выборы состоятся в России 18 марта.
ЦИК показала образец бюллетеней для президентских выборов, в него попали восемь имен
Президентские выборы состоятся в России 18 марта.  Политика региона
315
Весь список
Выборы 2018
1 февраля 2018  17:10
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
В преддверии выборов: новая услуга на базе МФЦ
 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В прошлом году в избирательном законодательстве произошли серьезные изменения, касающиеся... Выборы 2018
445
25 января 2018  19:09
Биография Захара Смушкина
Биография Захара Смушкина
 Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни.  Выборы 2018
203
9 января 2018  18:57
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
190
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
530
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
560
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1805
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
613
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
610
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7332
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
422
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3503
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2015
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2445
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2336
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1960
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года
Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели флеш-моб под девизом "Свет спасает жизнь!"
Юные вокалисты из Самары и Самарской стали участниками международного конкурса «Ты супер!»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

343

Мальцев рассказал, как сдавать квартиры на время проведения мундиаля

201

Лишь на 3300 рублей выросли доходы учителей за 5 лет

165
за неделю

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

2167

Аэропорт Курумоч расширяет спектр услуг: пассажиры теперь смогут воспользоваться услугами каршеринга

2064

В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

1919
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда