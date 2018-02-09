Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит в Дагестан, где проходит антикоррупционная операция

189

Генеральный прокурор 10 февраля проведет встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым и представит кандидатуру нового прокурора республики.«Ожидается, что в ходе визита он представит нового прокурора региона Дениса Попова и проведет совместное с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимиром Васильевым совещание по результатам проведенных проверок исполнения законодательства в наиболее актуальных сферах на территории республики», — рассказал РБК источник, знакомый с планирующимся кадровым решением.