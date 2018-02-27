Галина Андриянова отказывается от депутатского мандата и покидает пост председателя городского собрания

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Сразу после этого (скорее всего, 1 марта) должно состояться и экстренное заседание думы Самары о сложении г-жой Андрияновой полномочий председателя.Кто займет ее место в городском парламенте, пока неизвестно. Как утверждает осведомленный источник «СО», Галина Андриянова получила предложение перейти на работу в областное правительство. Наиболее вероятен ее переход на пост замминистра социально-демографической и семейной политики. Предложение занять этот пост, по данным источника «СО», исходило от руководства области.Фото: «СО» ОНЛАЙН