Галина Андриянова отказывается от депутатского мандата и покидает пост председателя городского собрания
27 февраля 2018 21:16
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Кто займет ее место в городском парламенте, пока неизвестно. Как утверждает осведомленный источник «СО», Галина Андриянова получила предложение перейти на работу в областное правительство. Наиболее вероятен ее переход на пост замминистра социально-демографической и семейной политики. Предложение занять этот пост, по данным источника «СО», исходило от руководства области.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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