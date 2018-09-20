Я нашел ошибку
Главные новости: 
Путин призвал отказаться от карьерных ограничений для женщин
Путин призвал отказаться от карьерных ограничений для женщин
На прошлой встрече Ким Чен Ын уже угощал коллегу холодным супом с гречневой лапшой нэнмен и корнями колокольчика.
Деликатесы от Ким Чен Ына. Лидер КНДР подарил две тонны грибов Мун Чжэ Ину
Владимирская область относится к старой промышленно-индустриальной зоне в центральной части России, и проблемы, свойственные таким регионам, не могут быть решены только волей одного человека.
Сигналы услышаны: губернатор Орлова покаялась перед владимирцами
По мнению американского лидера, она стоила миллионов жизней и семи триллионов долларов.
Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Переговоры по поводу восстановления прав продолжаются уже четыре года, но при этом стоят на мёртвой точке.
Матвиенко заявила, что у России назревает решение выйти из Совета Европы
Похоронят Виктора Сазонова на кладбище Рубежное.
Прощание с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым состоится в «МТЛ Арена»
Главная цель – отыскать людей неравнодушных, сострадательных, благородных и рассказать всем об их добрых поступках.
Объявлен сбор заявок на участие в Акции «Благородство 2018»
По словам Дарьи, Глушаков подал иск в суд на неё и требует, чтобы дети жили с ним, а она выплачивала ему алименты в размере 80 тысяч рублей ежемесячно.
"Избил и забрал все деньги". Жена Глушакова рассказала о разводе с футболистом
сегодня  Четверг, 20 сентября, 23:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/09:
USD 66.47
-0.54
EUR 77.75
-0.61
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

ГД приняла во втором чтении законопроект о наказании за увольнение перед пенсией

20 сентября 2018 17:09
155
Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ.
Депутаты Госдумы сегодня во втором чтении утвердили проект закона о введении наказания за увольнение или отказ от приёма на работу людей предпенсионного возраста, передает life.ru.

Депутаты отклонили три поправки, которые поступили к этому чтению, в результате проект остался прежним. Документ предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей или до 360 часов обязательных работ.

Законопроект был внесён президентом, в первом чтении одобрен 13 сентября. Согласно ему, в Уголовном кодексе появится новая статья — "Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".

Напомним, ранее глава государства выступил с обращением по поводу пенсионной реформы. Он предложил несколько изменений в обсуждаемый законопроект. Владимир Путин среди прочего считает, что нужно установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин — 65 лет. Также повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза.

Правительство же предлагало повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Отмечалось, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 сентября 2018  21:48
Путин призвал отказаться от карьерных ограничений для женщин
Путин призвал отказаться от карьерных ограничений для женщин
  Политика региона
59
20 сентября 2018  21:08
Владимирская область относится к старой промышленно-индустриальной зоне в центральной части России, и проблемы, свойственные таким регионам, не могут быть решены только волей одного человека.
Сигналы услышаны: губернатор Орлова покаялась перед владимирцами
Владимирская область относится к старой промышленно-индустриальной зоне в центральной части России, и проблемы, свойственные таким регионам, не могут быть... Политика региона
174
20 сентября 2018  20:43
Переговоры по поводу восстановления прав продолжаются уже четыре года, но при этом стоят на мёртвой точке.
Матвиенко заявила, что у России назревает решение выйти из Совета Европы
Переговоры по поводу восстановления прав продолжаются уже четыре года, но при этом стоят на мёртвой точке.  Политика региона
160
Весь список
Выборы 2018
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
164
17 сентября 2018  14:42
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу.
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
В соответствии с уставом Самарской области при вступлении в должность Дмитрий Азаров принес присягу.
Выборы 2018
379
17 сентября 2018  13:49
К трансляции церемонии вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все готово
К трансляции церемонии вступления в должность Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все готово
Для тех, кто не успеет посмотреть трансляцию в прямом эфире, будет повтор сегодня вечером. Выборы 2018
313
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
429
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15221
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
486
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
676
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
735
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1074
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
648
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
740
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1724
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1214
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1335
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1289
Весь список

Мероприятия
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда