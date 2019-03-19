ГД приняла во втором чтении проект о пенсиях выше прожиточного минимума
19 марта 2019 23:54
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"Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной", — пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что цель законопроекта — поддержать пожилых людей, "которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата".
Третье чтение назначено на 21 марта. Совет Федерации рассмотрит документ 27 марта.
Документ предлагает исключить из подсчета общей суммы пенсии индексацию размеров и заменить ее доплатой сверх прожиточного минимума, установленного в регионе.
Также проект предусматривает доплату сумм, которые недополучили неработающие пенсионеры в этом году "в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии".
В послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что борьба с бедностью — один из приоритетов государства. Президент поручил устранить несправедливость в отношении пенсионеров.
"Пенсионерам, чей доход превысил прожиточный минимум после индексации пенсии, или снизили социальную доплату к ней, или вообще перестали ее выплачивать. Такого не должно быть", — отметил Володин во время первого чтения.
После принятия закона люди получат и доплаты, и пенсию, которую с 1 января проиндексировали на семь процентов.
При этом пенсионерам не придется составлять заявления и собирать справки, так как все выплаты проведут автоматически, пообещали в Госдуме.
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