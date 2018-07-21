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Футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу, отдали на проверку спецслужбе

21 июля 2018 22:13
146
Ранее ряд политиков требовали не вносить мяч в Белый дом.
Сотрудники Секретной службы США забрали мяч, который Путин подарил Трампу во время встречи двух президентов в Хельсинки, сообщает Associated Press. В спецслужбе отметили, что это стандартная процедура, которой подвергаются все подарки, которые вручаются главе Белого дома, передает РБК.

Во время пресс-конференции в Хельсинки российский президент отвечал на вопрос о ситуации в Сирии. Он вручил Трампу мяч чемпионата мира по футболу в России и заявил, что теперь «мяч на стороне американского президента». Глава Белого дома, в свою очередь, отдал мяч своей жене Мелании, пообещав передать его сыну Бэррону, который любит футбол и выступает за юношескую команду.

Вместе с тем подарок Путина вызвал недовольство у некоторых американских политиков. Так, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что мяч ни в коем случае нельзя пускать в Белый дом, потому что в нем может быть подслушивающее устройство. В свою очередь глава Национальной разведки США Дэн Коутс выразил уверенность в том, что мяч очень тщательно проверят.

По правилам американский президент не может принимать подарки от иностранных лидеров, если они стоят дороже $390. Так, например, несколько лет назад канцлер Германии Ангела Меркель подарила дочерям Барака Обамы мини-футбольные мячи от компании Adidas. Забрать их девушки не смогли, потому что аппарат Белого дома оценил каждый мяч в $550. В данном случае мяч оценивается в $165, сообщает агентство Bloomberg.




Фото:    ria.ru


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Комментарии



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