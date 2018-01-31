Фурсов пока побудет безработным

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Как ранее сообщало «СО», предметом спора между прокуратурой и думой является формулировка, с которой ушел в отставку в конце октября г-н Фурсов. Еще в 20-х числах октября и.о. прокурора Самары Александр Кузнецов внес в думу Самары представление об отстранении Олега Фурсова от должности в связи с нарушением закона о противодействии коррупции, а не на основании его личного заявления, как это было в итоге сделано.Основанием послужило то, что имя Фурсова фигурировало среди соучредителей клуба выпускников КУАИ-СГАУ. Прокуратура расценила это как нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью и участие в управлении хозяйствующим субъектом.Совет думы, рассмотрев представление прокуратуры, выносить его на суд всего депутатского корпуса не стал, сочтя это излишним, поскольку одновременно поступило заявление от главы о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Рассмотрение дела в районном суде 27 декабря завершилось не в пользу прокуратуры – ее заявление было отклонено.«СО» ОНЛАЙН ©January 31, 2018Фото: proekat.ru