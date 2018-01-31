Фурсов пока побудет безработным
31 января 2018 16:26
247
Как ранее сообщало «СО», предметом спора между прокуратурой и думой является формулировка, с которой ушел в отставку в конце октября г-н Фурсов. Еще в 20-х числах октября и.о. прокурора Самары Александр Кузнецов внес в думу Самары представление об отстранении Олега Фурсова от должности в связи с нарушением закона о противодействии коррупции, а не на основании его личного заявления, как это было в итоге сделано.
Основанием послужило то, что имя Фурсова фигурировало среди соучредителей клуба выпускников КУАИ-СГАУ. Прокуратура расценила это как нарушение запрета на занятие предпринимательской деятельностью и участие в управлении хозяйствующим субъектом.
Совет думы, рассмотрев представление прокуратуры, выносить его на суд всего депутатского корпуса не стал, сочтя это излишним, поскольку одновременно поступило заявление от главы о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Рассмотрение дела в районном суде 27 декабря завершилось не в пользу прокуратуры – ее заявление было отклонено.
«СО» ОНЛАЙН ©January 31, 2018
Фото: proekat.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
31 января 2018 16:29
Потенциальные китайские инвесторы рассматривают Самарскую область как площадку для реализации нескольких проектов: производство... Политика региона
184
31 января 2018 16:26
Предметом спора между прокуратурой и думой является формулировка, с которой ушел в отставку в конце октября г-н Фурсов. Политика региона
246
30 января 2018 23:06
В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся социально-экономического развития области - улучшение инвестиционной привлекательности, участие... Политика региона
435
Выборы 2018
25 января 2018 19:09
Захар Смушкин –это пример человека, который показывает, что с помощью ежедневного труда можно достигнуть больших высот в жизни. Выборы 2018
162
9 января 2018 18:57
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Это достаточно известная личность, предприниматель, которого смог многого добиться в... Выборы 2018
141
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
2141
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
329
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
349
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1632
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
525
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
525
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7053
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3319
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1930
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2367
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2249
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1883
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3503
Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»