Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 15 марта, 02:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/03:
USD 65.4
-0.19
EUR 74.06
0.04
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Французский политик призвал ЕС ввести санкции против Украины

14 марта 2019 21:38
128
Раз положения минских договоренностей не выполняются, логично, что
Президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани считает, что Евросоюз должен ввести ограничения в отношении Украины за несоблюдение минских договоренностей, передает РИА Новости.

"Если мы говорим о необходимости принять какие-то санкции, то их нужно принимать и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских договоренностей", — сказал политик в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он сообщил, что полгода назад был в Донецке.

"Мы прошлись по минским договоренностям, чтобы посмотреть, какие меры были приняты украинской стороной, и констатировали, что ничего из того, что предусмотрено минскими договоренностями, Украиной сделано не было", — заметил Мариани.

Он напомнил, что Евросоюз накладывает санкции на Россию, оправдывая это тем, что Москва не выполняет условий соглашений.

"Во-первых, там прописано, что нужно ввести автономию для восточной части территории Украины — Рада до сих пор не проголосовала, даже не вынесла на голосование никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, минские соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей Донецка и принятие нового закона о выборах — ни по одному из этих пунктов Рада также голосование не провела", — добавил Мариани.

Раз положения минских договоренностей не выполняются, логично, что "санкции нужно вводить в отношении Украины, так как это ее прямая ответственность", заключил политик. 


Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 марта 2019  22:32
В конце прошлого года стало известно, что у телеведущего есть подданство Великобритании. В Кремле отмечали, что Брилев «ничего не нарушал».
Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
В конце прошлого года стало известно, что у телеведущего есть подданство Великобритании. В Кремле отмечали, что Брилев «ничего не нарушал».  Политика региона
114
14 марта 2019  21:38
Раз положения минских договоренностей не выполняются, логично, что
Французский политик призвал ЕС ввести санкции против Украины
Раз положения минских договоренностей не выполняются, логично, что "санкции нужно вводить в отношении Украины, так как это ее прямая ответственность".  Политика региона
127
14 марта 2019  18:26
Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС.
Путин призвал выйти на ставку по ипотеке ниже 8%
Как отметил президент, сейчас необходимо создать условия для снижения ставок с учетом того, что удалось преодолеть негативный эффект от поднятия НДС.  Политика региона
150
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1298
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
962
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
963
Весь список


Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1040
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
315
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
591
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
833
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
830
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
819
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1192
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1331
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
609
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
801
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1256
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1007
Весь список

Мероприятия
Крымская весна в исторических парках «Россия – Моя история»
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные