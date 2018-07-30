ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина
30 июля 2018 22:51
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) намерена проверить создание видеорекламы компании бытовой техники Bork, в которой были использованы кадры с президентом Владимиром Путиным. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора. Это видео под названием «BORK на кухне президента» было опубликовано на официальном YouTube-канале компании в конце мая 2018 года.
ФАС проведет «выяснение обстоятельств» и примет меры, предусмотренные законодательством, если при проверке будут обнаружены признаки его нарушения, отметили в ведомстве, уточнив, что на эту рекламу жалоб не получали.
На рекламный ролик, в котором использованы кадры с главой государства, обратило внимание издание «Проект».
«Bork просто взяла фрагмент из программы «Центральное телевидение» еще аж 2012 года. Вадим Такменев там беседовал с Путиным в бассейне, самолете, а еще на кухне», — пишет издание. Для своего ролика компания бытовой техники использовала кадры разговора журналиста с президентом на кухне, добавив в них номера моделей своих товаров, в частности блендера и соковыжималки. Ролик заканчивается слоганом «Продуманное превосходство».
«Проект» отмечает, что видео с Путиным помимо размещения на YouTube, демонстрировалось на рекламных экранах в розничных магазинах Bork.
Выпуск «Центрального телевидения» с Владимиром Путиным вышел в эфир в октябре 2012 года.
РБК направил запрос в компанию Bork. НТВ не давала разрешения на использование фрагментов интервью Путина программе «Центральное телевидение» в рекламе продукции компании Bork, заявили РБК в телекомпании. В пресс-службе добавили, что компания будет добиваться признания неправомерным использования этого видео.
Это не первый случай, когда реклама с использованием образа Владимира Путина привлекает внимание антимонопольщиков.
В марте 2017 года пермское управление ФАС признало нарушением законодательства имитацию голоса президента России в аудиорекламе компании, владеющей сетью квест-заведений. Рекламу транслировала местная радиостанция. Предписание регулятор не выдавал, так как нарушение было устранено и рекламу сняли с эфира.
В марте 2015 года предприниматель из Кунгура был оштрафован за незаконное использование образа президента в рекламе водоочистителей. Предприниматель сам сделал видеорекламу и демонстрировал ее на улицах города.
В 2011 году клуб в Новосибирске разместил фото Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра, на афише вечеринки. В самом заведении тогда подтвердили, что не согласовывали использование образа Путина.
В 2007 году образ Владимира Путина использовался в рекламе газеты «Комсомольская правда». В ней использовались слоган «Еду на работу, читаю «Комсомолку»!» и изображение президента, а также певца Николая Расторгуева и гимнастки Светланы Хоркиной. Путин участвовал в рекламной кампании на безвозмездной основе.
ФАС проведет «выяснение обстоятельств» и примет меры, предусмотренные законодательством, если при проверке будут обнаружены признаки его нарушения, отметили в ведомстве, уточнив, что на эту рекламу жалоб не получали.
На рекламный ролик, в котором использованы кадры с главой государства, обратило внимание издание «Проект».
«Bork просто взяла фрагмент из программы «Центральное телевидение» еще аж 2012 года. Вадим Такменев там беседовал с Путиным в бассейне, самолете, а еще на кухне», — пишет издание. Для своего ролика компания бытовой техники использовала кадры разговора журналиста с президентом на кухне, добавив в них номера моделей своих товаров, в частности блендера и соковыжималки. Ролик заканчивается слоганом «Продуманное превосходство».
«Проект» отмечает, что видео с Путиным помимо размещения на YouTube, демонстрировалось на рекламных экранах в розничных магазинах Bork.
Выпуск «Центрального телевидения» с Владимиром Путиным вышел в эфир в октябре 2012 года.
РБК направил запрос в компанию Bork. НТВ не давала разрешения на использование фрагментов интервью Путина программе «Центральное телевидение» в рекламе продукции компании Bork, заявили РБК в телекомпании. В пресс-службе добавили, что компания будет добиваться признания неправомерным использования этого видео.
Это не первый случай, когда реклама с использованием образа Владимира Путина привлекает внимание антимонопольщиков.
В марте 2017 года пермское управление ФАС признало нарушением законодательства имитацию голоса президента России в аудиорекламе компании, владеющей сетью квест-заведений. Рекламу транслировала местная радиостанция. Предписание регулятор не выдавал, так как нарушение было устранено и рекламу сняли с эфира.
В марте 2015 года предприниматель из Кунгура был оштрафован за незаконное использование образа президента в рекламе водоочистителей. Предприниматель сам сделал видеорекламу и демонстрировал ее на улицах города.
В 2011 году клуб в Новосибирске разместил фото Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра, на афише вечеринки. В самом заведении тогда подтвердили, что не согласовывали использование образа Путина.
В 2007 году образ Владимира Путина использовался в рекламе газеты «Комсомольская правда». В ней использовались слоган «Еду на работу, читаю «Комсомолку»!» и изображение президента, а также певца Николая Расторгуева и гимнастки Светланы Хоркиной. Путин участвовал в рекламной кампании на безвозмездной основе.
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Комментарии
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30 июля 2018 22:51ФАС проверит рекламу Bork с участием Путина
Компания бытовой техники использовала в своей видеорекламе кадры из телепрограммы с участием президента. Во время съемок передачи Владимир Путин беседовал с... Политика региона
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