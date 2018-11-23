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Новости /  Политика /  Политика региона  

Ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

23 ноября 2018 19:00
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Место проведения конференции, на которой российский лидер ответит на вопросы журналистов, будет известно позднее.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба Кремля и объявила аккредитацию для журналистов, передает life.ru.

— 20 декабря 2018 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, — сообщили в Кремле.

Место проведения мероприятия, где глава государства ответит на вопросы журналистов, будет объявлено позднее. Ранее Дмитрий Песков говорил, что формат пресс-конференции будет традиционным.

В прошлом году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 14 декабря. Она продолжалась около 3 часов 50 минут. 
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Комментарии



Политика региона
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