Ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

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— 20 декабря 2018 года в 12:00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, — сообщили в Кремле.Место проведения мероприятия, где глава государства ответит на вопросы журналистов, будет объявлено позднее. Ранее Дмитрий Песков говорил, что формат пресс-конференции будет традиционным.В прошлом году большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 14 декабря. Она продолжалась около 3 часов 50 минут.