Евросоюз продлил секторальные санкции против России
21 декабря 2018 20:54
134
Решению предшествовали доклады президента Франции Эмманюэла Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ходе реализации минских соглашений. Лидеры двух стран выступили 13 и 14 декабря. «Учитывая, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.
Секторальные санкции против России Евросоюз впервые ввел в конце июля 2014 года. Причиной стали «дестабилизирующие ситуацию на Украине действия России». Санкции вводились сроком на год, но с тех пор каждый раз продлевались, а список расширялся.
Часть ограничений была введена против российских банков — Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка — и касались предоставления займов и оказания инвестиционных услуг. Под санкции также попали энергетические компании — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть», а также предприятия ОПК — Уралвагонзавод, «Оборонпром» и ОАК. Европейские структуры не могут предоставлять им долговое финансирование. Также ограничен торг облигациями этих компаний со сроком погашения свыше 30 дней.
В отношении других компаний — среди них концерн «Калашников», «Техмаш», «Алмаз-Антей» — были введены ограничения на поставки технологий двойного назначения.
За события на Украине ЕС ввел и другой пакет санкций против России — персональный. В списке 164 человека и 44 организации. Сейчас они действуют до марта 2019 года. Третий пакет ограничений введен против Крыма и Севастополя. Эти санкции остаются в силе как минимум до конца июня 2019 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
21 декабря 2018 20:54
Прогресса в выполнении минских соглашений нет, заключили в Европейском совете. Ограничения против пяти банков, трех энергетических компаний и предприятий ОПК... Политика региона
127
21 декабря 2018 19:04
Во вступительном слове глава региона назвал деятельность совета в 2018 году в целом успешной. Государственную поддержку в той или иной форме получили девять... Политика региона
131
21 декабря 2018 18:57
В пятницу, 21 декабря, в Самаре прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 25-летию избирательной системы Российской Федерации. Политика региона
124
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
901
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
640
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
618
Видео
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
178
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
231
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1829
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
704
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1098
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
991
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1206
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1065
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1443
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1829
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1931
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3158
Мероприятия