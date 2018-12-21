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Новости /  Политика /  Политика региона  

Евросоюз продлил секторальные санкции против России

21 декабря 2018 20:54
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Прогресса в выполнении минских соглашений нет, заключили в Европейском совете. Ограничения против пяти банков, трех энергетических компаний и предприятий ОПК останутся в силе как минимум до лета.
Европейский совет, высший политический орган ЕС, принял решение продлить секторальные санкции против России до 31 июля 2019 года, сообщается на сайте совета. Решение было принято единогласно, передает РБК.

Решению предшествовали доклады президента Франции Эмманюэла Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ходе реализации минских соглашений. Лидеры двух стран выступили 13 и 14 декабря. «Учитывая, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.

Секторальные санкции против России Евросоюз впервые ввел в конце июля 2014 года. Причиной стали «дестабилизирующие ситуацию на Украине действия России». Санкции вводились сроком на год, но с тех пор каждый раз продлевались, а список расширялся.

Часть ограничений была введена против российских банков — Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка — и касались предоставления займов и оказания инвестиционных услуг. Под санкции также попали энергетические компании — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть», а также предприятия ОПК — Уралвагонзавод, «Оборонпром» и ОАК. Европейские структуры не могут предоставлять им долговое финансирование. Также ограничен торг облигациями этих компаний со сроком погашения с​выше 30 дней.

В отношении других компаний — среди них концерн «Калашников», «Техмаш», «Алмаз-Антей» — были введены ограничения на поставки технологий двойного назначения.

За события на Украине ЕС ввел и другой пакет санкций против России — персональный. В списке 164 человека и 44 организации. Сейчас они действуют до марта 2019 года. Третий пакет ограничений введен против Крыма и Севастополя. Эти санкции остаются в силе как минимум до конца июня 2019 года.


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Комментарии



Политика региона
21 декабря 2018  20:54
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