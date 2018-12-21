Евросоюз продлил секторальные санкции против России

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Решению предшествовали доклады президента Франции Эмманюэла Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ходе реализации минских соглашений. Лидеры двух стран выступили 13 и 14 декабря. «Учитывая, что никакого прогресса достигнуто не было, Европейский совет принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — говорится в сообщении.Секторальные санкции против России Евросоюз впервые ввел в конце июля 2014 года. Причиной стали «дестабилизирующие ситуацию на Украине действия России». Санкции вводились сроком на год, но с тех пор каждый раз продлевались, а список расширялся.Часть ограничений была введена против российских банков — Сбербанка, ВЭБа, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка — и касались предоставления займов и оказания инвестиционных услуг. Под санкции также попали энергетические компании — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть», а также предприятия ОПК — Уралвагонзавод, «Оборонпром» и ОАК. Европейские структуры не могут предоставлять им долговое финансирование. Также ограничен торг облигациями этих компаний со сроком погашения с​выше 30 дней.В отношении других компаний — среди них концерн «Калашников», «Техмаш», «Алмаз-Антей» — были введены ограничения на поставки технологий двойного назначения.За события на Украине ЕС ввел и другой пакет санкций против России — персональный. В списке 164 человека и 44 организации. Сейчас они действуют до марта 2019 года. Третий пакет ограничений введен против Крыма и Севастополя. Эти санкции остаются в силе как минимум до конца июня 2019 года.