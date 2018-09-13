Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России ещё на полгода

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Утверждается, что ограничительные меры были продлены из-за "подрыва территориальной целостности Украины". Санкции замораживают активы и ограничивают возможность поездок."В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций", - говорится в сообщении Совета Евросоюза.Санкции в отношении России Евросоюз ввёл в 2014 году в связи с воссоединением Крыма и России, а также из-за событий на Украине.