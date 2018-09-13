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Новости /  Политика /  Политика региона  

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России ещё на полгода

13 сентября 2018 23:04
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Санкции замораживают активы и ограничивают возможность поездок.
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России ещё на полгода, до 15 марта 2019 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает life.ru.

Утверждается, что ограничительные меры были продлены из-за "подрыва территориальной целостности Украины". Санкции замораживают активы и ограничивают возможность поездок.

"В настоящее время они касаются 155 лиц и 44 организаций", - говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Санкции в отношении России Евросоюз ввёл в 2014 году в связи с воссоединением Крыма и России, а также из-за событий на Украине. 
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Комментарии



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13 сентября 2018  23:04
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