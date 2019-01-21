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Новости /  Политика /  Политика региона  

Европейский союз ввел санкции против главы ГРУ

21 января 2019 17:04
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Ограничения введены и против заместителя Игоря Костюкова, а также в отношении сотрудников, которые, по версии Евросоюза, причастны к отравлению Скрипалей в Солсбери.
Как передает РБК, Совет Европейского союза 21 января принял решение ввести санкции против девяти человек и одной организации в рамках нового режима наказаний за применение химического оружия, сообщается на сайте этого политического органа.

Под санкции, в частности, попали два сотрудника ГРУ, которые, как считают в Брюсселе, причастны к применению отравляющего вещества в британском Солсбери 4 марта 2018 года, а также «начальник ГРУ» и его заместитель. Главное управление Генштаба (так сейчас называется ГРУ) возглавляет Игорь Костюков (имена в сообщении Совета ЕС не приводятся).

Ограничения сводятся к запрету на въезд в ЕС и заморозке активов. Гражданам стран Евросоюза и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с этими лицами.

Санкции также введены в отношении сирийского Центра по научным исследованиям и разработкам и пятерых сирийцев, связанных с этой организацией. Этот центр, как указывается в сообщении, и ранее находился под действием европейских ограничений, введенных против Дамаска.

По версии Великобритании и других европейских стран, бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены сотрудниками ГРУ, приехавшими в страну по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова (по данным Bellingcat и The Insider, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига). В Лондоне настаивают, что было применено отравляющее вещество «Новичок». Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей. Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT, в котором также заявили, что не имеют отношения к отравлению Скрипалей. Они также сказали, что занимаются бизнесом и не работают в разведке. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин называл отравление Скрипалей «грубо сколоченной провокацией».

Европейские санкции введены по новому механизму, который был согласован в октябре 2018 года и направлен на борьбу с использованием и распространением химического оружия. В рамках него ограничения могут быть введены не только за разработку или использование оружия, но и против тех, кто так или иначе помогал его производить и применять.

Боширов (Чепига) и Петров (Мишкин) в декабре также попали в санкционный список США.



Фото:   соцсети


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