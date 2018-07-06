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Новости /  Политика /  Политика региона  

Европарламент отказался ужесточать нормы авторского права для интернета

6 июля 2018 17:45
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Ранее эксперты предупреждали, что принятие директивы могло бы убить мемы и пародии в сети.
Депутаты Европарламента отказались утвердить одобренную ранее Комитетом по правовым вопросам директиву об ужесточении норм авторского права для интернета. Против принятия выступили 318 из 627 участвовавших в голосовании депутатов, в поддержку документа проголосовали 278, а еще 31 воздержался, передает РБК.

«Я сожалею, что большинство депутатов Европарламента не поддержали позицию, которую я продвигал вместе с Комитетом по правовым вопросам. Но это часть демократического процесса», — заявил разработчик проекта директивы, депутат от германского Христианско-демократического союза Аксель Фосс.

​​В сообщении пресс-службы Европарламента отмечается, что после обсуждения и, возможно, внесения поправок проект будет вновь вынесен на голосование на следующей пленарной сессии ЕП, которая стартует в сентябре.

«Мы вернемся к этому вопросу в сентябре и попытаемся привести нормы авторского права в соответствие с современной цифровой средой», — сказал Фосс.

​Ранее эксперты предупреждали, что принятие директивы может привести к «убийству» существующей в интернете культуры мемов и пародии, так как ст. 13 директивы обязывает использовать роботов, фильтрующих контент и удаляющих любые сообщения, в которых содержится хоть что-то (фото, рисунок или кадр из фильма) защищенное авторским правом. Создание таких роботов с огромными базами защищенной информации станет для интернет-платформ серьезной проблемой, для малых же игроков необходимые для исполнения закона расходы могут оказаться неподъемными.

Накануне голосования в Европарламенте портал Wikipedia объявил о закрытии доступа сразу к нескольким языковым версиям популярной интернет-энциклопедии (испанской, итальянской и т.д.) в знак протеста против возможного принятия директивы. В сообщении портала отмечалось, что в случае вступления документа в силу Wikipedia окажется под угрозой закрытия.

«Мы хотим продолжать предоставлять [своим пользователям] возможность работать с открытым, бесплатным и проверенным контентом. И мы призываем всех членов Европейского парламента голосовать против нынешнего текста этой инициативы, открывать его для обсуждения и рассматривать многочисленные предложения по защите доступа к знаниям от Wikipedia», — заявляли представители портала.

​После завершения голосования в Европарламенте доступ к заблокированным версиям Wikipedia был восстановлен.


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Комментарии



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