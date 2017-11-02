Еврокомиссия 8 ноября планирует представить предложения по «Северному потоку-2»
2 ноября 2017 17:35
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«Планируется, что в среду, 8 ноября, Еврокомиссия согласует текст своих предложений, который направит затем в Европарламент и разошлет странам — членам ЕС на утверждение», — сказала она. Насколько быстро изменения могут быть приняты, зависит от скорости рассмотрения предложений в странах — членах Евросоюза, добавила Итконен.
На заседании комитета по энергетике Европарламента 12 октября директор по внутреннему рынку генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус Дитер Борхардт анонсировал, что в первой половине ноября Еврокомиссия подготовит законопроект для морских трубопроводов на территории ЕС, который должен будет прописать условия работы Nord Stream 2 в рамках европейского законодательства. Борхардт заявлял, что это будет законодательное предложение по общим правилам для газопроводов, приходящим на европейский газовый рынок.
«Нашим приоритетом является создание хорошо диверсифицированного и конкурентного газового рынка. И нам также ясно, что проект Nord Stream 2 подрывает этот приоритет. Мы не согласны с «Газпромом» или некоторыми другими государствами-участниками, что эти 55 млрд куб. м являются дополнительными объемами. Для нас это перенаправление [объемов газа]. Для комиссии крайне важно, чтобы этот трубопровод работал в рамках четкого правового регулирования», — цитировал Борхардта «Интерфакс».
В сентябре президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказывал, что в новые правила работы морских газопроводов в ЕС войдет обеспечение недискриминационного доступа других поставщиков газа к таким трубопроводам, разделение компаний по производству и транспортировке, недискриминационное установление тарифов и прозрачность. Еврокомиссия надеется принять новый законопроект до конца 2018 года — до завершения строительства Nord Stream 2. Однако практика принятия других законопроектов и директив в области энергетики в рамках Евросоюза показывает, что на согласования спорных инициатив требуется несколько лет.
Ряд чиновников Еврокомиссии настаивает на применение норм Третьего энергопакета к работе Nord Stream 2, несмотря на то что другие морские газопроводы не подпадают под его действие. Еврокомиссия неоднократно добивалась мандата на переговоры с Россией о реализации этого проекта, но не получала такого разрешения. По действующему законодательству Евросоюза Еврокомиссия не может самостоятельно вести переговоры с Россией о Nord Stream 2, так как сфера энергетики относится к области смешанной компетенции между ЕС и национальными государствами. Решение о расширении полномочий Еврокомиссии по данному вопросу может быть принято только всеми странами — членами союза единогласно.
В конце сентября юридическая служба Совета Евросоюза представила экспертный отчет, в котором обозначила, что оснований для выдачи мандата Еврокомиссии по переговорам с Россией по проекту в рамках правового поля Евросоюза нет. Один из основных аргументов противников Nord Stream 2 о том, что этот трубопровод будет угрожать энергетической безопасности Европы, юристы назвали «как минимум противоречащим здравому смыслу», а требование о проведении переговоров — «вопросом политических предпочтений».
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
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