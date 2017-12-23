Евгений Ревенко о выходе Дмитрия Азарова из состава Президиума Генерального совета Партии

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– профессиональный политик, который имеет большой управленческий опыт как на региональном, так и на федеральном уровнях и сможет придать новый импульс развитию Самарской области. Партия «Единая Россия» окажет ему на этих выборах всестороннюю поддержку», – заявилОн обратил внимание на то, что Азаров по решению Генсовета «Единой России» вышел из состава Президиума Генсовета в силу новой должности.«Это решение носит формальный характер. Дмитрий Игоревич остается членом Генерального совета Партии и всегда может рассчитывать на ее ресурс», – резюмировал Ревенко, сообщает пресс-служба ЕР.