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Если Трамп под предложением создать отдельные Космические силы подразумевает размещение оружия в космосе, «то США открывают ящик Пандоры», заявил Рогозин

14 марта 2018 23:27
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О перспективе создания Космических сил как отдельного рода войск Трамп объявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Президент США рассказал, что раньше относился к такой идее «не вполне серьезно», но со временем пересмотрел
Как передает РБК, если президент Дональд Трамп под предложением создать отдельные Космические силы подразумевает размещение оружия в космосе, «то США открывают ящик Пандоры», написал на своей странице в Facebook зампред правительства Дмитрий Рогозин.

О перспективе создания Космических сил как отдельного рода войск Трамп объявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Президент США рассказал, что раньше относился к такой идее «не вполне серьезно», но со временем пересмотрел свое мнение.

«Космос — такое же поле для военных действий, как земля, воздух или море. У нас даже могут появиться Космические силы, создадим их, Космические силы. У нас есть Военно-воздушные силы, у нас будут Космические силы», — заявил президент.

В декабре 2017 года глава стратегического командования Вооруженных сил США Джон Хайтен заявил, что Россия и Китай ведут разработку оружия, которое может поражать цели в космосе. По его словам, это может изменить баланс сил в мире. Хайтен призвал не допустить такого развития событий.


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Комментарии



Политика региона
14 марта 2018  23:27
О перспективе создания Космических сил как отдельного рода войск Трамп объявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты в Калифорнии. Президент США рассказал, что раньше относился к такой идее «не вполне серьезно», но со временем пересмотрел
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