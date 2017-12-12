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Новости /  Политика /  Политика региона  

Еще одна женщина примет участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Самары

12 декабря 2017 00:33
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Документы на конкурс подала Екатерина Бородай, 1977 года рождения, заместитель директора ООО «Институт технологии и развития», сообщает пресс-службы гордумы.

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