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Новости /  Политика /  Политика региона  

Еще два человека примут участие в конкурсе на пост мэра Самары

5 декабря 2017 19:59
106
Это Михаил Матвеев и Сергей Власов.
Это Михаил Матвеев и Сергей Власов. 

Матвеев Михаил Николаевич 1968 года рождения, профессор Самарской государственной областной академии (Наяновой), депутат Самарской Губернской Думы.

Власов Сергей Васильевич 1960 года рождения, временно не работает.




Фото:    fedpress.ru

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Комментарии



Политика региона
5 декабря 2017  20:31
Полпред РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что благодаря разработанной дорожной карте уровень взаимодействия отечественных поставщиков с концерном сейчас значительно выше того, что был ранее.
Бабич: более 70 поставщиков "АвтоВАЗа" включены в план по увеличению локализации
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5 декабря 2017  19:59
Это Михаил Матвеев и Сергей Власов.
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5 декабря 2017  19:51
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