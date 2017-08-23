Элла Памфилова: избирательное законодательство потеряло внутреннюю логику, стало хаотичным и противоречивым
23 августа 2017 14:49
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«Накопилось очень много норм правовых, которые внутри не связаны единой логикой, которые противоречат друг другу, то есть оно [законодательство] получилось несколько хаотичным, без четкого понимания вообще стратегии», — цитирует ТАСС слова Памфиловой на международном молодежном юридическом форуме «ЮрВолга».
Глава ЦИКа добавила, что сейчас «назрела необходимость переосмысления нынешнего законодательства, приведения его к единой логике, выработки стратегии, которая четко бы отвечала запросам сегодняшнего дня и завтрашнего».
Она также напомнила, что по поручению президента Владимира Путина была создана рабочая группа при администрации президента по коррекции выборного законодательства. «Надеюсь, к следующему парламентскому циклу оно будет сформировано, здесь задействованы все: и правительство, и Федеральное собрание, и ЦИК, и эксперты, и представители партий», — резюмировала Памфилова.
Ранее она неоднократно выступала за пересмотр некоторых положений выборного законодательства, в частности, муниципального фильтра. По ее словам, способы его корректировки будут обсуждаться на площадке ЦИКа с партиями и экспертами уже после выборов единого дня голосования 10 сентября. Причем Памфилова уточнила, что не будет навязывать собственное решение проблемы.
В ходе уже нескольких публичных выступлений за последние недели Памфилова критиковала муниципальный фильтр. Она предлагала несколько вариантов: уменьшить порог сбора подписей до 1–2% муниципальных депутатов, позволить депутатам подписываться за нескольких кандидатов, ввести в качестве альтернативы сбор подписей избирателей или залог.
В то же время она заявляла, что каком-то виде фильтр придется оставить, чтобы не допускать на выборы «фейковые партии» — «фантомы, мыльные пузыри-однодневки, подчас политические стервятники, занимающиеся или шантажом других партий, или их дискредитацией».
В 2016 году, до выборов в Госдуму, Памфилова пообещала, что если выборы пройдут «ненормально», то она покинет свой пост. В интервью РБК она отказалась повторить подобное обещание перед президентскими выборами 2018 года. «[Повторить] такое [обещание] — категорически нет. Не вижу повода. Да, было эмоциональное заявление: мол, сейчас приду вся такая решительная и быстро наведу порядок. Не тут-то было: чем глубже погружаюсь в избирательную систему, тем больше убеждаюсь в том, что хорошо продуманные системные преобразования требуют и сил, и времени, если иметь в виду долгосрочную перспективу, а не сиюминутный эффект», — рассказала РБК глава ЦИК.
Фото: ТАСС
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