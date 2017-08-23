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Новости /  Политика /  Политика региона  

Элла Памфилова: избирательное законодательство потеряло внутреннюю логику, стало хаотичным и противоречивым

23 августа 2017 14:49
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Глава ЦИКа добавила, что сейчас «назрела необходимость переосмысления нынешнего законодательства, приведения его к единой логике, выработки стратегии, которая четко бы отвечала запросам сегодняшнего дня и завтрашнего».
Российское избирательное законодательство потеряло внутреннюю логику, стало «несколько хаотичным» и противоречивым, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает РБК. По ее словам, это результат внесения множества поправок, иногда конъюнктурных.

«Накопилось очень много норм правовых, которые внутри не связаны единой логикой, которые противоречат друг другу, то есть оно [законодательство] получилось несколько хаотичным, без четкого понимания вообще стратегии», — цитирует ТАСС слова Памфиловой на международном молодежном юридическом форуме «ЮрВолга».

Глава ЦИКа добавила, что сейчас «назрела необходимость переосмысления нынешнего законодательства, приведения его к единой логике, выработки стратегии, которая четко бы отвечала запросам сегодняшнего дня и завтрашнего».

Она также напомнила, что по поручению президента Владимира Путина была создана рабочая группа при администрации президента по коррекции выборного законодательства. «Надеюсь, к следующему парламентскому циклу оно будет сформировано, здесь задействованы все: и правительство, и Федеральное собрание, и ЦИК, и эксперты, и представители партий», — резюмировала Памфилова.

Ранее она неоднократно выступала за пересмотр некоторых положений выборного законодательства, в частности, муниципального фильтра. По ее словам, способы его корректировки будут обсуждаться на площадке ЦИКа с партиями и экспертами уже после выборов единого дня голосования 10 сентября. Причем Памфилова уточнила, что не будет навязывать собственное решение проблемы.

В ходе уже нескольких публичных выступлений за последние недели Памфилова критиковала муниципальный фильтр. Она предлагала несколько вариантов: уменьшить порог сбора подписей до 1–2% муниципальных депутатов, позволить депутатам подписываться за нескольких кандидатов, ввести в качестве альтернативы сбор подписей избирателей или залог.

В то же время она заявляла, что каком-то виде фильтр придется оставить, чтобы не допускать на выборы «фейковые партии» — «фантомы, мыльные пузыри-однодневки, подчас политические стервятники, занимающиеся или шантажом других партий, или их дискредитацией».

В 2016 году, до выборов в Госдуму, Памфилова пообещала, что если выборы пройдут «ненормально», то она покинет свой пост. В интервью РБК она отказалась повторить подобное обещание перед президентскими выборами 2018 года. «[Повторить] такое [обещание] — категорически нет. Не вижу повода. Да, было эмоциональное заявление: мол, сейчас приду вся такая решительная и быстро наведу порядок. Не тут-то было: чем глубже погружаюсь в избирательную систему, тем больше убеждаюсь в том, что хорошо продуманные системные преобразования требуют и сил, и времени, если иметь в виду долгосрочную перспективу, а не сиюминутный эффект», — рассказала РБК глава ЦИК.




Фото:  ТАСС 
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Комментарии



Политика региона
23 августа 2017  14:49
Глава ЦИКа добавила, что сейчас «назрела необходимость переосмысления нынешнего законодательства, приведения его к единой логике, выработки стратегии, которая четко бы отвечала запросам сегодняшнего дня и завтрашнего».
Элла Памфилова: избирательное законодательство потеряло внутреннюю логику, стало хаотичным и противоречивым
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