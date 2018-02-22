Елена Лапушкина представила Вадима Тюнина коллективу администрации Железнодорожного района

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«Вадим Владимирович совершенно не чужой Железнодорожному району человек – в свое время он начинал работать в районном комитете ЖКХ. Он знает район, знает людей, которые здесь трудятся и живут, знаком с особенностями этой территории», - отметила Елена Лапушкина.«Железнодорожный район, по сути, для меня родной. Знаю ту высокую планку, которая здесь задана коллективом и Еленой Владимировной, постараюсь, по крайней мере, не уронить ее и поднять еще выше», - сказал Вадим Тюнин.Вадим Тюнин был избран главой администрации Железнодорожного района советом депутатов. До последнего времени он руководил управлением оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Ранее он работал заместителем руководителя Департамента ЖКХ Администрации Самары, сообщает пресс-служба администрации Самары.