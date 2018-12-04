Елена Лапушкина представила нового руководителя – Вячеслава Коновалова коллективу администрации Красноглинского района
4 декабря 2018 16:10
151
Напомним, что Вячеслав Коновалов был назначен на должность главы администрации по решению районного совета депутатов, который состоялся 30 ноября. До настоящего момента избранный глава районной администрации занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства, и прежде уже руководил Красноглинским районом.
«За то время, пока Вячеслав Сергеевич не работал в районе, он успел приобрести очень значительный опыт во время руководства Департаментом городского хозяйства и экологии и во время работы на руководящих постах в Департаменте градостроительства. Уверена, этот опыт обязательно найдёт применение и на должности главы районной администрации», - отметила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
4 декабря 2018 16:10
До настоящего момента избранный глава районной администрации занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства, и прежде уже... Политика региона
150
4 декабря 2018 15:31
Александр Нефёдов провёл заседание Правительства Самарской области. Областным кабинетом министров было рассмотрено и одобрено 4 вопроса. Политика региона
150
4 декабря 2018 13:31
Он переходит другую работу в другой регион. Политика региона
223
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
765
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
552
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
531
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
369
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
691
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
607
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1042
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1133
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1072
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
965
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
902
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1312
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1702
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1738
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2926
Мероприятия