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Новости /  Политика /  Политика региона  

Елена Лапушкина представила нового руководителя – Вячеслава Коновалова коллективу администрации Красноглинского района

4 декабря 2018 16:10
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До настоящего момента избранный глава районной администрации занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства, и прежде уже руководил Красноглинским районом.
Во вторник, 4 декабря, Глава Самары Елена Лапушкина представила коллективу администрации Красноглинского района нового руководителя – Вячеслава Коновалова.

Напомним, что Вячеслав Коновалов был назначен на должность главы администрации по решению районного совета депутатов, который состоялся 30 ноября. До настоящего момента избранный глава районной администрации занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства, и прежде уже руководил Красноглинским районом.

«За то время, пока Вячеслав Сергеевич не работал в районе, он успел приобрести очень значительный опыт во время руководства Департаментом городского хозяйства и экологии и во время работы на руководящих постах в Департаменте градостроительства. Уверена, этот опыт обязательно найдёт применение и на должности главы районной администрации», - отметила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



Политика региона
4 декабря 2018  16:10
До настоящего момента избранный глава районной администрации занимал должность заместителя руководителя Департамента градостроительства, и прежде уже руководил Красноглинским районом.
Елена Лапушкина представила нового руководителя – Вячеслава Коновалова коллективу администрации Красноглинского района
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