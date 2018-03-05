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Елена Лапушкина о застройке в историческом центре города: "Мы изучим позицию жителей и только после этого примем окончательное решение"

5 марта 2018 20:30
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Елена Лапушкина приняла участие во встрече с жителями Ленинского района.
В пятницу, 2 марта, Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие во встрече с жителями Ленинского района. По сложившейся традиции, мероприятие началось с отчета главы районной администрации Дмитрия Титова об итогах работы за 2017 год. Также на встрече были представлены скорректированные дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, вошедших в лист для голосования в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. Второй блок составили вопросы самарцев, адресованные Главе города.

По словам Дмитрия Титова, основные усилия в прошлом году администрация направила на подготовку района к встрече гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. В связи с этим наибольший объем работ был проделан в сфере благоустройства: по ремонту фасадов зданий, расположенных на гостевых и туристических маршрутах, по борьбе с несанкционированной рекламой и незаконными объектами потребительского рынка, по вывозу незаконных гаражей и брошенных машин, по ремонту улично-дорожной сети и общественных пространств.

«В 2017 году завершился ремонт фасадов 315 объектов, среди которых многоквартирные дома и объекты культурного наследия. Кроме того, ремонт еще 200 зданий будет выполнен в этом году. Все работы планируется закончить до 20 мая в рамках реализации программы Фонда капитального ремонта, а также за счет средств собственного бюджета и с помощью частных инвесторов», - доложил глава районной администрации.

Помимо ремонта зданий, активная работа проводилась и по демонтажу незаконной рекламы с их фасадной части: за прошлый год было демонтировано 188 рекламных вывесок, установленных незаконно, и 58, установленных с нарушение правил. Кроме того, с начала этого года демонтировано 50 рекламных вывесок, и планируется ликвидировать еще 45 конструкций в ближайшее время.

Для улучшения внешнего вида района также проводится работа по демонтажу незаконных гаражей и вывозу брошенных автомобилей. Уже составлен реестр самовольных гаражей на территории района и осуществляется процедура по их демонтажу. Аналогичная работа ведется и в отношении бесхозных автомобилей.

Особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. В прошлом году за счет средств городского и областного бюджетов в районе выполнены работы по ремонту сквера с восстановлением фонтана на улице Молодогвардейской в районе дома, известного как «Шанхай», отремонтирован сквер имени Галактионова, выполнено благоустройство Куйбышевского и Вилоновского откосов, благоустроена территория и восстановлен фонтан на пересечении улиц Чапаевской и Красноармейской, отремонтирован сквер имени Устинова. Кроме того, в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» произведен капитальный ремонт площади Куйбышева и всех четырех прилегающих скверов, завершаются работы в Струковском саду.

В этом году в программу «Формирование комфортной городской среды» вошли 3 дворовые территории, расположенные по адресам Волжский проспект, 37, ул. Садовая, 245 и ул. Ленинская, 228. Остальные адреса будут благоустроены в рамках программы до 2022 года.

Помимо дворовых территорий, в программу войдут и общественные пространства. Во время рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта, жители Ленинского района смогут выбрать из 7 общественных зон те, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Выбирать предстоит из дизайн-проектов сквера имени Мичурина, сквера у памятника Чапаеву, сквера на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской и других территорий.

Вопросы, адресованные Главе города, четко дали понять, что одна из самых волнующих тем для жителей Ленинского района – сохранение исторического облика города и проблемы многоэтажной застройки. Инициативная группа горожан, проживающих в границах улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической и Клинической, обратилась к Елене Лапушкиной с просьбой не допустить строительство 27-этажного многоквартирного дома в этом районе. С аналогичным вопросом к Главе города обратилась и самарцы, которые выступают против высотной застройки в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых.

Елена Лапушкина подчеркнула, что точечная и многоэтажная застройка – серьезная тема, решения по каждому конкретному объекту должны приниматься только после детальных обсуждений с общественностью и представителями архитектурного сообщества.

«По долгу своей работы я очень часто сталкиваюсь с этими вопросами и знаю, насколько это болезненно воспринимается жителями, - сказала Елена Лапушкина. – Смею вас заверить: в настоящий момент ни по одному из этих объектов комиссия по застройке и землепользованию не собиралась, решение об отклонении от предельных параметров строительства не принято, никакие документы мною не подписаны. Мы однозначно вынесем эти вопросы на заседание Градостроительного совета, выслушаем мнение профессиональных архитекторов, изучим позицию жителей и только после этого примем окончательное решение», сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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