Елена Лапушкина: «Мы вместе с вами будет отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями»
22 декабря 2018 17:20
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Напомним, что общественный резонанс вызвало намерение ООО «Стройресурс» подготовить документацию по планировке территории в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской и Московского шоссе. Самарцы предположили, что разработка ППТ - первый шаг на пути к застройке территории лесопарка.
На встрече в школе Елена Лапушкина пояснила собравшимся, что ППТ - не является разрешительным документом на конкретные действия, связанные со строительством. Этот документ всего лишь дает возможность разработать проект дальнейшего развития всей территории.
«Не секрет, что часть территории парка находится в частной собственности. О том, насколько законно эта территория была передана частным лицам, выскажется прокуратура. Мы уже собрали пакет документов и направили их в надзорные органы для проведения проверки. При этом я хочу, подчеркнуть: и Администрация города, и Правительство региона, и Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров придерживаются единой позиции: мы готовы вместе с жителями отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями», - подчеркнула в начале встречи глава города.
О том, какие шаги намерена предпринять Администрация для сохранения всей лесопарковой зоны, рассказал и.о. руководителя Департамента градостроительства Сергей Шанов. В первую очередь городские власти проведут работу по переводу земель, находящихся в частной собственности, из зоны Ц-3(общественно-деловая зона, предусматривающая строительство жилых и нежилых зданий) в зону рекреационного значения Р-3. Для этого нужно внести изменения в действующий генеральный план Самары: перевести всю площадь лесопарка в зону естественных природных ландшафтов.
«Мы уже запустили этот процесс: специалисты занимаются сбором документов, готовят их на подпись главе города. Думаю, в январе перевод земель будет начат официально», - сказал Сергей Шанов.
Также он рассказал, что Администрация поддержит инициативу Общероссийского народного фронта о включении парка в лесопарковый зеленый пояс Самары и придании ему статуса «зеленый щит».
«Мы также, как и вы, надеемся, что прокуратура признает передачу земель в частные руки незаконной и отменит ее, но при этом прорабатываем и другие варианты. Сейчас Администрация готовится к мене земельных участков: подыскиваются компенсационные участки на территории города, которые мы бы могли передать нынешнему владельцу взамен тех 25 гектаров лесопарка, которые он отдаст муниципалитету в случае согласия. Переговоры на этот счет уже ведутся», - рассказали жителям на встрече.
Присутствовавший на мероприятии руководитель городской Общественной палаты Сергей Семченко предложил периодически проводить подобные встречи и рассказывать жителям о ходе решения вопроса:
«Сегодня мы услышали главное: первые лица города и области солидарны с жителями, они также считают, что парк должен быть сохранен. Теперь нам предстоит проделать большую совместную работу, и для того, чтобы не возникало никаких домыслов и догадок, предлагаю регулярно проводить такие встречи».
Глава города поблагодарила всех участников встречи за активность и неравнодушие.
«Наша задача - не только сохранить всю территорию парка, но и решить, как в дальнейшем будем ее развивать. Здесь уже были озвучены некоторые идеи, например, разместить в парке лыжную базу, просто благоустроить или же оставить его в первозданном виде. Предлагаю проводить расширенные встречи раз в квартал», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.
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