Я нашел ошибку
Главные новости: 
Представители ведомства отчитались об участии региона в профильных нацпроектах и реализации масштабных задач.
Дмитрий Азаров провёл совещание с руководством минобра
Елена Лапушкина: «Мы вместе с вами будет отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями»
Елена Лапушкина: «Мы вместе с вами будет отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями»
Музей будет работать почти все новогодние праздники. Кроме того, вечером 31 декабря в сквере Рязанова пройдут массовые гулянья.
В музее Эльдара Рязанова готовят новогоднюю программу для гостей
Сегодня здесь официально открылся каток, есть прокат и заточка коньков, а также пункты горячего питания.
Набережная Самары готова для зимних развлечений
В Минпросвещения считают, что нужно восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями учителей.
В школах России появятся две новые должности
Портал BuzzFeed попросил своих подписчиков поделиться друг с другом житейскими мудростями, которые помогли им справиться с проблемами и стать сильнее.
10 дельных советов от людей, изменивших свою жизнь к лучшему в 2018 году
В Германии данный тест проверяет, не считает ли себя человек с большим стажем вождения всезнающим и не ведет ли он себя с другими участниками движения с чувством превосходства.
Депутаты Госдумы предлагают ввести тест на идиота для водителей
Подробно разбираются все аспекты работы по выполнению целей, обозначенных в нацпроектах и Указе Президента РФ
Губернатор проводит серию совещаний с министерствами по планам и ключевым показателям эффективности на 2019 год
сегодня  Суббота, 22 декабря, 20:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/12:
USD 68.01
0.64
EUR 77.97
1.03
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Елена Лапушкина: «Мы вместе с вами будет отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями»

22 декабря 2018 17:20
306
В субботу, 22 декабря, в здании школы №32 глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с самарцами, обеспокоенными судьбой парка 60-летия советской власти. Задать вопросы и высказаться о возникшей ситуации мог каждый желающий. Всего же на встречу в школе пришли почти 300 горожан, в том числе представители Администрации города, Правительства Самарской области, общественных организаций и объединений, депутаты всех уровней.

Напомним, что общественный резонанс вызвало намерение ООО «Стройресурс» подготовить документацию по планировке территории в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской и Московского шоссе. Самарцы предположили, что разработка ППТ - первый шаг на пути к застройке территории лесопарка.

На встрече в школе Елена Лапушкина пояснила собравшимся, что ППТ - не является разрешительным документом на конкретные действия, связанные со строительством. Этот документ всего лишь дает возможность разработать проект дальнейшего развития всей территории.

«Не секрет, что часть территории парка находится в частной собственности. О том, насколько законно эта территория была передана частным лицам, выскажется прокуратура. Мы уже собрали пакет документов и направили их в надзорные органы для проведения проверки. При этом я хочу, подчеркнуть: и Администрация города, и Правительство региона, и Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров придерживаются единой позиции: мы готовы вместе с жителями отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями», - подчеркнула в начале встречи глава города.

О том, какие шаги намерена предпринять Администрация для сохранения всей лесопарковой зоны, рассказал и.о. руководителя Департамента градостроительства Сергей Шанов. В первую очередь городские власти проведут работу по переводу земель, находящихся в частной собственности, из зоны Ц-3(общественно-деловая зона, предусматривающая строительство жилых и нежилых зданий) в зону рекреационного значения Р-3. Для этого нужно внести изменения в действующий генеральный план Самары: перевести всю площадь лесопарка в зону естественных природных ландшафтов.

«Мы уже запустили этот процесс: специалисты занимаются сбором документов, готовят их на подпись главе города. Думаю, в январе перевод земель будет начат официально», - сказал Сергей Шанов.

Также он рассказал, что Администрация поддержит инициативу Общероссийского народного фронта о включении парка в лесопарковый зеленый пояс Самары и придании ему статуса «зеленый щит».

«Мы также, как и вы, надеемся, что прокуратура признает передачу земель в частные руки незаконной и отменит ее, но при этом прорабатываем и другие варианты. Сейчас Администрация готовится к мене земельных участков: подыскиваются компенсационные участки на территории города, которые мы бы могли передать нынешнему владельцу взамен тех 25 гектаров лесопарка, которые он отдаст муниципалитету в случае согласия. Переговоры на этот счет уже ведутся», - рассказали жителям на встрече.

Присутствовавший на мероприятии руководитель городской Общественной палаты Сергей Семченко предложил периодически проводить подобные встречи и рассказывать жителям о ходе решения вопроса:

«Сегодня мы услышали главное: первые лица города и области солидарны с жителями, они также считают, что парк должен быть сохранен. Теперь нам предстоит проделать большую совместную работу, и для того, чтобы не возникало никаких домыслов и догадок, предлагаю регулярно проводить такие встречи».

Глава города поблагодарила всех участников встречи за активность и неравнодушие.

«Наша задача - не только сохранить всю территорию парка, но и решить, как в дальнейшем будем ее развивать. Здесь уже были озвучены некоторые идеи, например, разместить в парке лыжную базу, просто благоустроить или же оставить его в первозданном виде. Предлагаю проводить расширенные встречи раз в квартал», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
22 декабря 2018  19:07
Представители ведомства отчитались об участии региона в профильных нацпроектах и реализации масштабных задач.
Дмитрий Азаров провёл совещание с руководством минобра
Представители ведомства отчитались об участии региона в профильных нацпроектах и реализации масштабных задач.  Политика региона
84
22 декабря 2018  17:20
Елена Лапушкина: «Мы вместе с вами будет отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями»
Елена Лапушкина: «Мы вместе с вами будет отстаивать парк 60-летия советской власти и сохранять его всеми законными путями»
На встрече в школе Елена Лапушкина пояснила собравшимся, что ППТ - не является разрешительным документом на конкретные действия, связанные со... Политика региона
296
22 декабря 2018  15:42
В Германии данный тест проверяет, не считает ли себя человек с большим стажем вождения всезнающим и не ведет ли он себя с другими участниками движения с чувством превосходства.
Депутаты Госдумы предлагают ввести тест на идиота для водителей
 В Германии данный тест проверяет, не считает ли себя человек с большим стажем вождения всезнающим и не ведет ли он себя с другими участниками движения с... Политика региона
205
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
907
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
644
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
627
Весь список


Видео
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
208
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
242
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1847
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
717
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1113
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
1009
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1217
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1075
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1449
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1836
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1940
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3168
Весь список

Мероприятия
Деды Морозы сыграют в футбол с самарскими детьми на стадионе "Крыльев Советов"
22 декабря всех болельщиков приглашают на "Металлург", где пройдёт матч сборной Дедов Морозов с детьми из самарских интернатов
В выходные самарцев приглашают на торжественное открытие катков в парках и на набережной
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные