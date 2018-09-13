Елена Бондаренко единогласно избрана главой Ленинского района Самары

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Нового руководителя администрации Ленинского района поздравила Глава Самары Елена Лапушкина,присутствовавшая на заседании:«С сегодняшнего дня вы полноправно возглавляете район, который является частью исторического центра города. Надеюсь, что с вашей помощью он еще больше расцветет. Желаю вам найти полное взаимопонимание с советом депутатов, наладить плодотворное и конструктивное сотрудничество».Всего в конкурсную комиссию было подано пять заявок, из которых члены комиссии выбрали двоих. Первым претендентом стала Елена Бондаренко, руководившая ранее Департаментом градостроительства Самары. В последнее время она занимала пост исполняющего обязанности главы администрации Ленинского района.Конкуренцию ей составил Максим Стеняхин, занимающий в настоящее время должность директора службы административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства Ленинского района.После представления планов развития района, совет депутатов единогласно выбрал Елену Бондаренко главой администрации Ленинского района, передает пресс-служба горадминистрации.