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Елена Бондаренко единогласно избрана главой Ленинского района Самары

13 сентября 2018 17:43
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Главой администрации Ленинского внутригородского района Самары стала Елена Бондаренко. Такое решение было принято на заседании совета районных депутатов, которое прошло в четверг, 13 сентября. Кандидатуру Елены Бондаренко поддержало абсолютное большинство.

Нового руководителя администрации Ленинского района поздравила Глава Самары Елена Лапушкина,присутствовавшая на заседании:

«С сегодняшнего дня вы полноправно возглавляете район, который является частью исторического центра города. Надеюсь, что с вашей помощью он еще больше расцветет. Желаю вам найти полное взаимопонимание с советом депутатов, наладить плодотворное и конструктивное сотрудничество».

Всего в конкурсную комиссию было подано пять заявок, из которых члены комиссии выбрали двоих. Первым претендентом стала Елена Бондаренко, руководившая ранее Департаментом градостроительства Самары. В последнее время она занимала пост исполняющего обязанности главы администрации Ленинского района.

Конкуренцию ей составил Максим Стеняхин, занимающий в настоящее время должность директора службы административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства Ленинского района.

После представления планов развития района, совет депутатов единогласно выбрал Елену Бондаренко главой администрации Ленинского района, передает пресс-служба горадминистрации.

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Комментарии



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